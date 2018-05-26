Под мальчика: носим мужские рубашки, как Кендалл Дженнер и другие it-girls 

Как только мужская рубашка переезжает в женский гардероб, она становится многофункциональной. Ее можно надевать, собственно, как рубашку. Не застегивая, носить, как вариант легкого кардигана, а застегивая — как платье. В общем, вариантов масса.
Кендалл Дженнер и Белла Хадид предлагают этим летом носить рубашки, как накидку поверх топа, с джинсовыми шортами.
Кристен Стюарт и Джиджи Хадид не заморачиваются и используют рубашку по прямому назначению.
Впрочем, в копилке Джиджи есть и более оригинальный вариант.
Кара Делевинь и Рианна считают, что мужская рубашка может превратиться в отличный наряд для вечеринки.