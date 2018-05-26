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Яркая! Кейт Бланшетт в костюме с синими пайетками с головы до ног
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Яркая! Кейт Бланшетт в костюме с синими пайетками с головы до ног 

Grazia 5 часов назад
Фото: Grazia
На Каннском кинофестивале Кейт Бланшетт трудилась не покладая рук в качестве председателя жюри, теперь для для голливудской актрисы пришло время отдохнуть. Но Кейт не собирается расслабляться! Она занимается продвижением своего нового фильма «8 подруг Оушена».
С этой важной миссией она на днях пришла на шоу Джимми Фэллона. Для появления в студии звезда выбрала яркий наряд: брючный костюм Giorgio Armani, усыпанный синими пайетками. В этом образе Кейт выглядела великолепно, как настоящая дива. Классические белые лодочки и естественный макияж завершили ее образ, мягко вписавшись в общую концепцию.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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