Яркая! Кейт Бланшетт в костюме с синими пайетками с головы до ног 

На Каннском кинофестивале Кейт Бланшетт трудилась не покладая рук в качестве председателя жюри, теперь для для голливудской актрисы пришло время отдохнуть. Но Кейт не собирается расслабляться! Она занимается продвижением своего нового фильма «8 подруг Оушена».
С этой важной миссией она на днях пришла на шоу Джимми Фэллона. Для появления в студии звезда выбрала яркий наряд: брючный костюм Giorgio Armani, усыпанный синими пайетками. В этом образе Кейт выглядела великолепно, как настоящая дива. Классические белые лодочки и естественный макияж завершили ее образ, мягко вписавшись в общую концепцию.