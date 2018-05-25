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«Нелепая кошатница»: костюм Энн Хэтэуэй сочли неподходящим для ужина с мужем
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«Нелепая кошатница»: костюм Энн Хэтэуэй сочли неподходящим для ужина с мужем 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Энн Хэтэуэй случайно попала в объективы папарацци, когда выходила с супругом из ресторана, где они провели время за романтическим ужином. Для выхода в свет актриса выбрала довольно необычный наряд с хищным принтом, состоящий из вязаного свитера и юбки ниже колена.
Знаменитая голливудская актриса Энн Хэтэуэй полностью погрузилась в работу и путешествует по миру в рамках промо тура новой картины со своим участием «Восемь подруг Оушена». Но невзирая даже на невероятно плотный график, знаменитость по-прежнему находит время на любимого мужа и старается покорять его сердце своей красотой снова и снова, подчас даже шокируя публику своим смелым гардеробом.
Для публичного выхода актриса выбрала довольно яркий наряд, состоящий из вязаного свитера и юбки ниже колена. Тигровый принт и насыщенный оранжевый цвет костюма от Stella McCartney Энн дополнила черными туфлями-лодочками на невысоком каблуке и сумкой из роскошной крокодиловой кожи оттенка марсала. Завершили вечерний стиль Хэтэуэй легкие локоны распущенных волос и естественный макияж.
Надо отметить, что трикотажный костюм актрисы со смелым тигровым принтом никого не оставил равнодушным. «Это что за игривая кошечка?» «Скорее это нелепая кошатница» «Очень странный костюм» «Лучше бы это было платье… А так выглядит колхозно» «Не нравится. Вечно что как наденет на себя. Ужас!» «Зато его гладить не надо» Напомним, что не так давно Энн Хэтэуэй выходила в свет в помятом платье, которое многим показалось чрезмерно неопрятным для мировой знаменитости.
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