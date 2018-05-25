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12-летняя дочь Кэти Холмс и Тома Круза вышла на красную дорожку в платье за 1200 долларов
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12-летняя дочь Кэти Холмс и Тома Круза вышла на красную дорожку в платье за 1200 долларов 

Попкорн News 25 мая 2018
Фото: Попкорн News
Если раньше Кэти Холмс старалась ограждать дочь от папарацци и публики, то теперь, когда Сури Круз подросла, звездная мама ее уже не скрывает и даже берет с собой на всевозможные светские мероприятия. На днях 12-летняя дочь Кэти Холмс и Тома Круза сопровождала маму на красной дорожке — в платье за 1200 долларов.
Поводом для выхода в свет стал гала-прием, организованный Американским театром балета в Нью-Йорке; Кэти Холмс появилась на красной дорожке в цветочном платье от Zac Posen, а Сури — в платье с соответствующим цветочным принтом, но от Dolce & Gabbana. Наряд из последней коллекции итальянского бренда оценивается в 1195 долларов.
Не стоит думать, что 1200 долларов — это какая-то значительная сумма для звездного, пусть и детского, гардероба: например, дочка Бейонсе и Джей Зи, малышка Блу Айви, регулярно щеголяет в платьицах от Mischka Aoki за 8,5 тысяч долларов.
попкорнnews
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