Новинки недели: косметика, которая пригодится для вечеринки

Готова веселиться и танцевать до утра? Тогда тебе однозначно пригодятся эти новинки. С ними ты будешь сиять ярче всех и станешь звездой танцпола.

Ароматы для нее и для него 212 VIP Party Fever, Carolina Herrera, от 6080 р.

Новинка для тех, кто знает лучшие бары в городе. Даже яркий флакон напоминает — «A little party never killed nobody». Пару пшиков перед выходом, и ты готова к безудержному веселью!

Обновленная гамма очищающих средств Caudalie, от 1695 р.

Главная задача средств этой линейки — комфорт и чистота кожи. Использовать их можешь как по отдельности, так и вместе — результат в любом случае будет!

Пилинг-скатка OMG! Peeling Gel, Double Dare, 1950 р.

Использовать его просто: нанеси на кожу и массируй до тех пор, пока не появятся катышки. Очищение и массаж подготовят твою кожу к следующему бьюти-этапу.

Эпилятор Silk-épil, Braun, от 9490 р.

Этот эпилятор может удалить даже самые короткие волоски. И что самое главное — без боли и дискомфорта. Одним словом, с ним твоя кожа будет идеально гладкой.

Коллекция ароматов Ella K, от 17 800 р.

В этой коллекции обрати внимание на сладкий аромат Baiser de Florence («Поцелуй во Флоренции») с ирисом, жасмином и мускусно-ванильным оттенком. Поверь, с ним тебя ждут яркие эмоции и романтические встречи.

Пудровый спрей для экстра-объема Volume Inflator, L’oreal Professionnel, 1150 р.

У него действительно очень удобная система распыления — достаточно одного нажатия, и твоя укладка готова. Кстати, он совсем не склеивает волосы, оставляет их живыми и подвижными.

Минеральная воздушная пудра-вуаль SPF 20, Beautybuzz.ru, 950 р.

Незаменимая вещь в твоей летней косметичке! С покраснениями, тусклым цветом лица и расширенными порами справляется на раз.

Туалетная вода Mon Paris, YSL Beaute, от 4600 р.

Пара пшиков, и ты уже в Париже. Нет, это не магия, а сочетание манящего пиона и белого мускуса, которые лично нам напоминают о самом романтичном городе в мире.

Молочко для снятия макияжа Botavikos, 180 р.

Оно отлично справляется не только с очищением, но и увлажнением кожи. Кстати, можешь использовать его в качестве базы под макияж. Это молочко подготавливает кожу так, что потом косметика стойко держится весь день, а если надо и ночь.

Косметика для волос OGX, от 895 р.

Согласись, когда у шампуня такая демократичная цена — это приятно. Но еще приятнее то, что в нем есть ценные масла, которые восстановят даже самые «убитые» волосы.

Уплотняющий флюид для объема чувствительных и тонких волос Liquid Spell, Davines, 3600 р.

Достаточно одного раза, чтобы навсегда влюбиться в этот флюид. Уже после первого применения волосы станут мягче и будут лучше выглядеть. А при длительном использовании приобретут здоровый блеск и сияние!

Лосьон для тела Harmonia, Lumene, 1599 р.

Используй лосьон ежедневно, и тогда твоя кожа всегда будет мягкой и увлажненной. Кстати, этот продукт еще и хорошо успокаивает кожу после резких смен температуры — то, что надо на лето.

Коллекция косметики J.Cat Beauty, от 659 р.

Наконец-то, в России появился этот американский бренд. В его ассортименте много средств. Знакомство с маркой, советуем начать с теней со светоотражающими частицами — они добавят глазам сияния и будут стойко держаться. С выбором оттенка тоже проблем не будет. В палетке есть и нейтральные — для дневного мейка, и насыщенные цветные — для вечернего образа.

Мицеллярная вода «Черный жемчуг», 350 р.

Мицеллярной воды много не бывает! Кстати, у этой водички удобный дозатор с помпой — ни одна капля мимо не прольется.

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