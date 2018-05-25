Новинки недели: косметика, которая пригодится для вечеринки 

Готова веселиться и танцевать до утра? Тогда тебе однозначно пригодятся эти новинки. С ними ты будешь сиять ярче всех и станешь звездой танцпола.
Ароматы для нее и для него 212 VIP Party Fever, Carolina Herrera, от 6080 р.
Новинка для тех, кто знает лучшие бары в городе. Даже яркий флакон напоминает — «A little party never killed nobody». Пару пшиков перед выходом, и ты готова к безудержному веселью!
Обновленная гамма очищающих средств Caudalie, от 1695 р.
Главная задача средств этой линейки — комфорт и чистота кожи. Использовать их можешь как по отдельности, так и вместе — результат в любом случае будет!
Пилинг-скатка OMG! Peeling Gel, Double Dare, 1950 р.
Использовать его просто: нанеси на кожу и массируй до тех пор, пока не появятся катышки. Очищение и массаж подготовят твою кожу к следующему бьюти-этапу.
Эпилятор Silk-épil, Braun, от 9490 р.
Этот эпилятор может удалить даже самые короткие волоски. И что самое главное — без боли и дискомфорта. Одним словом, с ним твоя кожа будет идеально гладкой.
Коллекция ароматов Ella K, от 17 800 р.
В этой коллекции обрати внимание на сладкий аромат Baiser de Florence («Поцелуй во Флоренции») с ирисом, жасмином и мускусно-ванильным оттенком. Поверь, с ним тебя ждут яркие эмоции и романтические встречи.
Пудровый спрей для экстра-объема Volume Inflator, L’oreal Professionnel, 1150 р.
У него действительно очень удобная система распыления — достаточно одного нажатия, и твоя укладка готова. Кстати, он совсем не склеивает волосы, оставляет их живыми и подвижными.
Минеральная воздушная пудра-вуаль SPF 20, Beautybuzz.ru, 950 р.
Незаменимая вещь в твоей летней косметичке! С покраснениями, тусклым цветом лица и расширенными порами справляется на раз.
Туалетная вода Mon Paris, YSL Beaute, от 4600 р.
Пара пшиков, и ты уже в Париже. Нет, это не магия, а сочетание манящего пиона и белого мускуса, которые лично нам напоминают о самом романтичном городе в мире.
Молочко для снятия макияжа Botavikos, 180 р.
Оно отлично справляется не только с очищением, но и увлажнением кожи. Кстати, можешь использовать его в качестве базы под макияж. Это молочко подготавливает кожу так, что потом косметика стойко держится весь день, а если надо и ночь.
Косметика для волос OGX, от 895 р.
Согласись, когда у шампуня такая демократичная цена — это приятно. Но еще приятнее то, что в нем есть ценные масла, которые восстановят даже самые «убитые» волосы.
Уплотняющий флюид для объема чувствительных и тонких волос Liquid Spell, Davines, 3600 р.
Достаточно одного раза, чтобы навсегда влюбиться в этот флюид. Уже после первого применения волосы станут мягче и будут лучше выглядеть. А при длительном использовании приобретут здоровый блеск и сияние!
Лосьон для тела Harmonia, Lumene, 1599 р.
Используй лосьон ежедневно, и тогда твоя кожа всегда будет мягкой и увлажненной. Кстати, этот продукт еще и хорошо успокаивает кожу после резких смен температуры — то, что надо на лето.
Коллекция косметики J.Cat Beauty, от 659 р.
Наконец-то, в России появился этот американский бренд. В его ассортименте много средств. Знакомство с маркой, советуем начать с теней со светоотражающими частицами — они добавят глазам сияния и будут стойко держаться. С выбором оттенка тоже проблем не будет. В палетке есть и нейтральные — для дневного мейка, и насыщенные цветные — для вечернего образа.
Мицеллярная вода «Черный жемчуг», 350 р.
Мицеллярной воды много не бывает! Кстати, у этой водички удобный дозатор с помпой — ни одна капля мимо не прольется.
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