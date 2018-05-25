Визуальные коды современной России: Фестиваль короткометражек о моде, видео-арт и кампейн в Калининграде

Фестиваль BE IN OPEN FILMS запланирован в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Омске, Томске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Владивостоке и Глазове. Организаторы обозначают мероприятие как возможность рассказать о том, что в российской моде есть перспективные и талантливые проекты. А ведь правда, если верить поговорке «талантливый человек талантлив во всём», то можно не удивляться созданию нового визуального языка, который воплощает в себе симбиоз стильных вещей и кино.

1 июня в пространстве Garage показ фестивальной программы пройдёт в режиме вечеринки: для гостей подготовили презентацию fashion-проектов, welcome DJ-сет и афтер-пати в баре «Ельцин». Прежде чем вы побежите подбирать себе наряд на мероприятие, ознакомьтесь с участниками кинопоказа.

OUTLAW — DADA OLYMPIC

Дизайнеры московского бренда Outlaw Максим Башкаев и Диляра Минрахманова, несмотря на красноречивое название, не призывают нарушать закон. По их мнению, быть в современной среде аутло — всё равно, что быть Чаадаевым или Чацким. Призывать к любви, разуму и свободе, но никогда не прогибаться. Свои коллекции ребята показывают на Миланской и Парижской неделях моды. Кроме того, у Максима и Диляры уже собирается фильмография: их первая киноработа стала обладателем престижной премии Fashion Film Award by SHOWstudio Nick Knight, а вторая снята совместно с Ником Найтом и показана при поддержке i-D Magazine в Мельбурне. Через своё искусство создатели Outlaw пытаются говорить о проблемах России, будь то свобода слова, права ЛГБТ-сообществ или всеобщая несправедливость.

INSHADE

Основатель бренда — Мария Смирнова , дизайнер, стилист, преподаватель дизайна в области моды и стиля. Она создаёт минималистичную, но сложную в крое и отделке интеллектуальную одежду из шёлка, кашемира и натуральной кожи.

NASHE

Дизайнеры Тимур Катков и Оля Челяпова окрестили свою марку как нечто интимное и личное. Концепция NASHE строится вокруг человека, взаимодействие личности со своим внутренним миром и с окружающими реалиями. Одним словом — самопознание. Через призму российской ментальности в одежде ребята отражают вопросы о гендерной, социальной и сексуальной идентичности.

GO AUTHENTIC

Первая российская эко-ориентированная марка создана московским дизайнером Ольгой Глаголевой и главой консалтинговой фирмы Authentic Investments Натальей Исаевой . Девушки работают с переработанным пластиком и тканями, созданными вручную. Таким образом они хотят показать, что экологический = альтернативный. Это позволяет создавать современные и интересные вещи, но при этом использовать технологии, которые не вредят планете. К слову, одна из работ дизайнеров — пижама — отправилась к певице Бьорк

ASYIA BAREEVA

Молодой дизайнер Асия Бареева — одна из немногих, кто предлагает одежду «по шариату». По её мнению, мусульманская эстетика — это чистый и красивый минимализм. Несмотря на сдержанную палитру оттенков, Асии удаётся создать нескучные коллекции в лёгком авангардном стиле, используя необычный крой, ткани и фактуру. Своими работами девушка доказывает, что консервативный образ имеет право на жизнь в современном контексте.

RUBAN

Российские дизайнеры Алиса Юлия Рубан запустили линию Ruban Haute Couture, в которой представлены фантастические платья. Одни собраны из перьев, другие — из шёлковых лепестков с чёрными сердцевинами-жемчужинами, третьи — из тончайшего кружева. Бренд существует уже 8 лет и за это время смог встать на твёрдую позицию узнаваемых и динамичных представителей индустрии в сегменте класса «люкс». В тонкой работе с самыми деликатными тканями, комбинации сложных текстур, хрупкой многослойности выделяют образ сильной и уверенной женщины.

Московская марка ASHE создаёт лаконичную и элегантную одежду, вдохновлённую городской средой. Творения дизайнера Ады Шевелёвой имеют минималистичные формы, приглушённые тона и деликатные контрасты фактур. Подобная одежда подойдёт для тех, кто не любит «тренды-однодневки», старается вкладывать деньги в то, что будет иметь продолжительную актуальность.

PIROSMANI

Тренд Pirosmani родом из Санкт-Петербурга, создатели называют его истинным арт-объектом — он эргономичен, лёгок, естественен. Главный дизайнер Евгения Малыгина с 1999 года создаёт миниатюрные для мира прет-а-порте коллекции. В основе бренда — концепция Antipodium: «no fashion, no trends, no season». Pirosmani не ограничен такими условностями, как сезонность или следование трендам, поскольку каждая модель марки неизменно узнаваема и всегда актуальна, будь то асимметричное платье из коллекции 2004 года, показанной на Russian Fashion Week в Москве, или костюм с принтом «Сад земных наслаждений» Босха, купленный знаменитым историком моды Валери Стил сразу после показа на Aurora Fashion Week Russia в 2012-м.

NOMAD GOBA

Петербургская марка мужской концептуальной одежды Nomad Goba существует уже 2 года. Коллекции отличаются продуманной стилистикой, отсылающей к Йоджи Ямамото , Дрису ван Нотену и Зигги Чену. Помимо одежды, под бредом Nomad Goba вышла линия экспериментальной парфюмерии, ароматы из которой можно смело противопоставить и «Jazz Club» от Maison Margiela, и «Zagorsk» Comme Des Garcons.

TONKILLED

Тонкий лёд (Tonkilled) — бренд одежды и украшений в технике petite couture. Это техника, при которой каждая деталь от начала до конца производится одним мастером вручную. Своими работами дизайнеры стараются подчеркнуть индивидуальность и утонченность обладательницы одежды, раскрывая её женственность и притягательность. В основе философии Тонкого льда лежит «осознанное стремление к совершенству».

КРУЖОК

Пожалуй, один из самых необычных брендов, чья работа заявлена в шорт-листе фестиваля. «Обещали будущее, но приходится делать всё самому. Сердце — пламенный мотор, а топливо — разочарование в обещаниях. Я сам себе дежурный по стране: зол, разочарован. Чертовски мотивирован», — одно из описаний на сайте Кружка к свитшоту «Горизонт». Выводы делайте сами. К слову, один из обладателей футболки московской марки Юрий Дудь (он в ней был на интервью с Евгением Ройзманом ).

HSE SCHOOL OF ART AND DESIGN

Собственно, это та самая школа дизайна НИУ ВШЭ

САША ЧАЙКА

Фотограф. Автор различных выставок в питерском лофте «Этажи», «Moscow International Biennale for Young Art». Снимает для ряда журналов: SNC, L`Officiel и других.

АНТОН ШИРОКИХ

Режиссёр. В его портфолио есть работы для Vogue Russia, бренда ZARINA, DIOR, Tom Ford.

ДЕНИС МЕРКУШЕВ

Студент Омской школы дизайна., BE IN OPEN FILMS — с 1 по 3 июня, Фото и видеоматериалы предоставлены организаторами