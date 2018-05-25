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«У нее огромные плечи»: фигура Ирины Шейк показалась фанатам слишком крупной
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«У нее огромные плечи»: фигура Ирины Шейк показалась фанатам слишком крупной 

Eva.ru 25 мая 2018
Фото: Eva.ru
Ирина Шейк относится к той категории женщин, которым вслед неизбежно оборачиваются мужчины и зачастую даже неважно, что именно на ней надето. Новый скромный выход российской супермодели не остался незамеченным, вызвав в сети живой интерес пользователей.
Ирина Шейк, недавно блиставшая на ковровой дороже Каннского кинофестиваля, успела благополучно пересечь океан и вернуться к дочери Леи в Соединенные Штаты. Теперь модель часто гуляет с малышкой на свежем воздухе и неизбежно встречается с репортерами, снующими по улице.
Ранее Шейк часто упрекали в том, что она злоупотребляет своей сексуальностью в повседневной жизни, теперь же узнать в скромной девушке звезду мировых подиумов довольно сложно. Для прогулки по Нью-Йорку возлюбленная Брэдли Купера выбрала легкое красное платье на пуговицах, которое не только закрывало колени, но и делало ее похожей на обычную домохозяйку, вышедшую на улицу с ребенком. Белые кеды и крупные темные очки лишь дополнили образ супермодели, а небрежный хвост на затылке сделал его полностью завершенным.
Поклонники красавицы остались довольны ее стилем, но отметили, что впервые смогли разглядеть ее фигуру с нового ракурса. «Она такая крупная оказывается. У нее фигура, как у мужика» «Какие плечи шикарные! Мечта пловчихи!» «Ирина с Купером когда сошлась — попроще стала… в хорошем смысле» «Платье очень нежное и ей идет, но она в нем выглядит большой почему-то» «У нее просто огромные плечи! Я только сейчас это заметила» «Огромная женщина с огромными ступнями» «Все супер на ней, но обувь не в тему» «Даже в простом платье она красавица!» Отметим, что в последнее время Ирина полюбила простые фасоны одежды и гармоничные сочетания. Недавно её заметили на прогулке с дочерью в милом платье-халате с пестрым цветочным принтом.
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