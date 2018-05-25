«Ноги состарились раньше Елены»: Летучая не угодила длиной платья

Теледива Елена Летучая предпочитает строгий стиль в одежде и зачастую демонстрирует элегантность, отдавая предпочтение строгим платьям-футлярам. Однако ее оголенные ноги в последнее время крайне смущают поклонников знаменитости, поскольку публика уверена, что пришло то время, когда 39-летней Елене стоит выбирать длину исключительно ниже колена.

23 мая оказалось весьма напряженным днем для ведущей Первого канала Елены Летучей. Знаменитость посетила юбилейную вечеринку, устроенную журналом «Moda Topical», и на мероприятие теледива пришла в черном платье и удлиненном пиджаке в тон.

К слову, в этом же наряде несколькими часами ранее звезда блеснула на открытии первой российской выставки звезды азиатского стрит-арта Mue Bon под названием «BKK-MOW». И хотя на церемонии награждения Летучая удостоилась почетного звания «Стильная ведущая года» по версии журнала «Moda Topical», однако ее наряд, выбранный для мероприятия, публика признала настоящим модным провалом.

Образ знаменитости подвергся самым разнообразным нападкам со стороны пользователей сети, а все из-за слишком короткой юбки, которая обнажила колени Елены Летучей. Поклонники с сожалением отметили, что длина подола привлекает внимание к ногам, которые, увы, уже совсем не такие хорошенькие, как прежде.

«А что у нее с ногами? Ноги состарились раньше Елены» «Елена, когда уже колени прикроете? Ну некрасиво же такое выставлять напоказ!» «Ну как так? Ни длина ей такая не идёт, ни босоножки. Обула бы лодочки и колени прикрыла — думаю, было бы лучше» «Летучая перестралась, в худшую сторону. Это желание молодится и показывать ножки совсем ее не красит» «Я ничего против Летучей не имею, но эти мини совершенно не ее»

Публикация от Офиц. Группа Елены Летучей (@letuchaya_fan) 23 Май 2018 в 2:26 PDT Впрочем, Елене не впервой слышать беспощадную критику от поклонников в свой адрес. Особенно близко к сердцу приняв все замечания, высказанные относительно ее образов на Каннском кинофестивале, теледива напрямую обратилась ко всем, кто критикует ее, честно сказав все, что думает по этому поводу.