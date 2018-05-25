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Итальянцы поддержали российский футбол
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Итальянцы поддержали российский футбол 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Итальянский модный дом Dolce & Gabbana выпустил капсульную коллекцию мужской одежды и аксессуаров, посвященную чемпионату мира по футболу-2018 в России. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.
В эксклюзивную линию вошли спортивный костюм, футболки, пуловеры, кроссовки, бейсболки и рюкзаки, оформленные в футбольном стиле с логотипами модного дома. Коллекция выдержана в цветах российского флага (красном, белом и синем), также использован черный цвет. На футболки нанесены принты в граффити-стиле с изображением храма Василия Блаженного, Кремля и московского стадиона «Лужники», а также логотипы итальянского модного дома.
В мае 2018 года французский модный дом Louis Vuitton представил капсульную коллекцию к чемпионату мира по футболу: эксклюзивные варианты сумки Keepall и рюкзака Apollo, кожаные изделия из кожи Epi. Изделия коллекции украшены логотипом Louis Vuitton FIFA World Cup и историческим логотипом L. V, впервые появившимся на личных сундуках главы дома Гастона-Луи Вюиттона в первой половине ХХ века.
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