Итальянцы поддержали российский футбол

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana выпустил капсульную коллекцию мужской одежды и аксессуаров, посвященную чемпионату мира по футболу-2018 в России. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

В эксклюзивную линию вошли спортивный костюм, футболки, пуловеры, кроссовки, бейсболки и рюкзаки, оформленные в футбольном стиле с логотипами модного дома. Коллекция выдержана в цветах российского флага (красном, белом и синем), также использован черный цвет. На футболки нанесены принты в граффити-стиле с изображением храма Василия Блаженного, Кремля и московского стадиона «Лужники», а также логотипы итальянского модного дома.