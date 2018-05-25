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Не узнать: Леди Гага в образе джаз-дивы 60-х
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Не узнать: Леди Гага в образе джаз-дивы 60-х 

Grazia 25 мая 2018
Фото: Grazia
На днях папарацци засняли Леди Гагу около одного из ресторанов Нью-Йорка, где звезда встречалась со своими друзьями. Для вечера в узком кругу певица подобрала образ, в котором спокойно можно появится и на красной дорожке и на сцене.
Леди Гага предстала перед фотографами в маленьком красном платье с необычным шлейфом, который напоминал балетную пачку и покрывал спину звезды. Шелковые черные перчатки, массивные бриллиантовые украшения и маленькая черная сумочка дополнили яркий образ в духе 60-х годов.
К слову, после того, как снимки попали в Сеть, поклонники не сразу признали кумира. Некоторые отметили, что Гага заметно похудела. Вероятнее всего это последствия болезни, с которой певица борется долгое время.
Напомним, что звезда призналась, что страдает от постоянной боли в мышцах и суставах. Врачи поставили Гаге диагноз фибромиалгия. Люди страдающие этим испытывают мышечные спазмы или жжение, а также усталость и постоянную боль. К счастью, недавно Гага сообщила, что сейчас чувствует себя намного лучше и готова вновь выйти на сцену.
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