Оскароносная 35-летняя актриса известна своей любовью к красным платьям и юбкам. На последнем Met Gala Хэтэуэй в очередной раз продемонстрировала, насколько ей идут алые тона. Все дело в аристократичной бледности и контрастных чертах лица актрисы, которые в сочетании с красной одеждой создают образ «жгучей» красотки. Стоит отметить, что при этом Энн не выглядит вульгарной — гардероб звезды всегда отличается элегантностью и утонченностью. Так, последний выход звезды в Нью-Йорке получил высокие оценки модных критиков. Для своего выхода Энн выбрала платье Bottega Veneta с многочисленными вставками и пайетками. Образ звезды дополнили серьги канадского бренда Jenny Bird.