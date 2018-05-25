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Красный — ее цвет: Энн Хэтэуэй в платье Bottega Veneta
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Красный — ее цвет: Энн Хэтэуэй в платье Bottega Veneta 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Оскароносная 35-летняя актриса известна своей любовью к красным платьям и юбкам. На последнем Met Gala Хэтэуэй в очередной раз продемонстрировала, насколько ей идут алые тона. Все дело в аристократичной бледности и контрастных чертах лица актрисы, которые в сочетании с красной одеждой создают образ «жгучей» красотки. Стоит отметить, что при этом Энн не выглядит вульгарной — гардероб звезды всегда отличается элегантностью и утонченностью. Так, последний выход звезды в Нью-Йорке получил высокие оценки модных критиков. Для своего выхода Энн выбрала платье Bottega Veneta с многочисленными вставками и пайетками. Образ звезды дополнили серьги канадского бренда Jenny Bird.
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