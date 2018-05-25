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«Золотые купола»: Dolce & Gabbana выпустили коллекцию с российскими достопримечательностями
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«Золотые купола»: Dolce & Gabbana выпустили коллекцию с российскими достопримечательностями 

Собака 25 мая 2018
Фото: Собака
Любовь дизайнеров Dolce & Gabbana к нашей стране неискоренима: спустя год после выхода первой «российской» коллекции, они выпустили еще одну — на этот раз приуроченную к Чемпионату мира по футболу. На новых кедах, джемперах, футболках, рюкзаках и толстовках нарисованы столичные достопримечательности: Храм Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и стадион «Лужники». Команда бренда расписала их в характерной для последних коллекций стилистике граффити, а еще «проставила» хэштеги #DGfamily и #Dglovesfootball. Футбольная коллекция, в том числе спортивный костюм с триколором, приедут в Петербург к Чемпионату мира. Купить их можно будет в ДЛТ на Большой Конюшенной.
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