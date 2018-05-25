5 блузок, которые должны быть в гардеробе каждой девушки

Конечно, «должны быть» — формулировка очень строгая, и каждый волен выбирать гардероб себе по вкусу. Но, объективно говоря, имея в своем арсенале различные типы блузок, вы с легкостью сможете создавать повседневные и деловые образы, не тратя лишнего времени на муки выбора.

У каждого из шести вариантов есть свои особенности и нюансы, давайте разбираться!

1. Классическая белая блузка

Под классической блузкой, как правило, понимают традиционный батник, блузку с отложным воротником и планкой, застегивающейся на пуговицы. Название происходит от button down, именно так в Англии называли мужские рубашки с заостренным воротником.

Такая блузка-рубашка будет незаменимым помощником, если вам приходится соблюдать офисный дресс-код и бывать на официальных мероприятиях. Но и в повседневных образах она смотрится шикарно, как с брюками, так и с юбками.

2. Блузка с баской

Если вы хотите, словно по мановению волшебной палочки, превратить простоватый образ в элегантный, выбирайте блузку с баской. Баска обладает буквально магическим действием, даже если в паре к ней идут самые обыкновенные джинсы.

Не забывайте также о корректирующем эффекте баски, ведь с ее помощью можно не только спрятать животик, но и подчеркнуть талию.

3. Шелковая блузка

Не имеет значения ни цвет, ни крой этой блузки, главное, удовольствие, которые вы испытываете от соприкосновения кожи с шелком… Шелковая блузка — это особый шик, в котором сочетается и внешняя роскошь, и внутренний комфорт.

4. Блузка с ярким принтом

Возможно, такая блузка не будет универсальной, возможно, активный принт будет ограничивать выбор вещей-компаньонов, но разве это важно, если она поднимает вам настроение.

Цветочный, геометрический, тропический — выбирайте любой и не сомневайтесь, яркие краски вам к лицу!

5. Блузка из шамбре

Шамбре — идеальная летняя ткань, легкая, практичная, неприхотливая. Блузка из шамбре может быть очень разной и по фасону, и по настроению: тут и этнические мотивы, и смарт-кэжуал.

Такая блузка — прекрасный компромисс между непритязательным летним топом и элегантной офисной блузкой, поэтому непременно обратите внимание на такую ткань, как шамбре.