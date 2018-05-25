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Oysho запустили экологичную линию
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Oysho запустили экологичную линию 

The Blueprint 25 мая 2018
Фото: The Blueprint
Oysho — бренд компании Inditex, специализирующийся на белье, одежде для дома и пляжа, — запускает экологичную линию Join Life. Все изделия линии сделаны из экологичного сырья: органического хлопка, выращенного из семян без генетических модификаций и с использованием натуральных удобрений, а также волокна Tencel, производство которого осуществляется по замкнутому циклу с 100% повторным использованием воды, и которое получают из древесины из ответственных лесопохозяйств с возобновлением зеленых насаждений. В рамках линии Oysho выпустили коллекцию купальников «Wear the change» из переработанного полиамида — его получают из утилизированных рыболовных сетей, ковриков и остатков текстильного производства. Также в некоторых магазинах Oysho теперь можно сдать старую одежду — ее передадут благотворительной организации Cáritas, которая направит одежду нуждающимся или на переработку.
Экологические линии уже есть и у других масс-маркет брендов — например у H&M (в том числе экологичная спортивная линия) и Mango.
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