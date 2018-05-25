Хейли Болдуин и Винни Харлоу стали амбассадорами Tommy Hilfiger 

Модель Хейли Болдуин и Винни Харлоу, известная своей необычной внешностью, стали новыми послами американского бренда Tommy Hilfiger. Девушки представят осеннюю капсульную коллекцию под названием Tommy Icons. В сети уже появились первые кадры со съемки моделей, где Хейли и Винни демонстрируют вещи из новой коллекции.
«Это две супермодели являются иконами завтрашнего дня», — заявил Томми Хилфигер, — «Они с уверенностью смогут повести девушек нашего бренда вперед, относясь ко всему с оптимизмом. Мы рады приветствовать их в нашей семье».