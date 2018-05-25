«Сплошная неудачная загадка»: костюм Подольской стал поводом для насмешек

Яркая поп-певица Наталья Подольская огорошила поклонников своим на редкость неудачным выходом в свет. Несмотря на огненную красоту знаменитости, почитатели не могли не обратить внимание на тени, которые создал топ Натальи на снимках. Очертив линию груди и обтянув живот, наряд безвозвратно испортил фигуру певицы, вызвав шок у многочисленной публики сети.

Популярная российская певица Наталья Подольская известна своими соблазнительными нарядами и красотой, которую всегда умело подчеркивает при помощи макияжа. И ранее супруга Владимира Преснякова всегда блистала на красных дорожках, вызывая лишь зависть своими роскошными образами. Однако на вечеринке по случаю церемонии награждения премию Topical Style Awards, организованную журналом Оксаны Федоровой «Moda Topical», выход знаменитости просто обескуражил и разочаровал поклонников, попросивших звезду немедленно снять этот нелепый комплект.

Стоит отметить, что все замечания со стороны публики сети вызваны исключительно тем визуальным эффектом, который производит наряд на фотографиях. Впрочем, 36-летняя звезда отечественной эстрады не в первый раз позирует перед папарацци, а потому, подбирая свой гардероб, должна быть уверена, что хорошо получится на фотографиях. Однако на этот раз образ Подольской вызвал лишь насмешки со стороны критически настроенных поклонников, поскольку топ поп-певицы выставил напоказ ее фигуру, и при этом вовсе не с положительной стороны. «Хочется сказать: снимите платье немедленно» «Мне эта пара очень нравится. Я не знаток моды, но костюм Наташи, на мой взгляд, вообще не очень» «То ли принт неудачный, то ли обвисло до пупка….»

«Наташа, что за странный наряд? Извините» «Я, как портной, могу сказать Наташе, что наряд — полный провал» «А я вижу волосатый мужской живот!» «Наряд порой просто обескураживает, при всем уважении к вашему таланту!» «Наташа, ответьте мне пожалуйста, что у Вас выше пояса?» «Весело смотрится наряд, животик мужичка у вас получился. Это задумка такая? Высший эпатаж» «Костюм — сплошная неудачная загадка» «Что за платье „обвисшая грудь“?»

Справедливости ради упомянем, что на самом деле фигура Натальи Подольской вызывает зависть у поклонников, которые признают, что звезда обладает шикарной наследственнностью, и ее натуральные округлости производят самое лучшее впечатление.