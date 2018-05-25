10 модных вещей, которые нужно успеть купить на распродаже Farfetch

Кроссовки

Если кроссовки Nike Air и Balenciaga у вас уже глубоко в печенках, то срочно ищите им альтернативу. Тем более сейчас можно урвать пару стильных кроссовок с хорошей скидкой. Мы нашли такие разноцветные от Stella McCartney. Как сказала бы Тайра Бэнкс, «уродливая красота». Сейчас это в моде.

Джинсы клеш

Синие джинсы клеш — настоящий must have 2018 года. Летом носите их с сабо и мюлями на каблуке, а осенью подбирайте модные полусапоги и ботинки. А модель от D&G поможет в создании самых модных луков.

Полусапоги

Мы же девушки умные, поэтому надо позаботиться и о том, в чем мы будем ходить осенью. Такие полусапоги Marni в стиле колорблокинг с необычной формой каблука станут отличным вложением!

Сумка

Сумок много не бывает. Тем более дизайнерских и со скидкой 40%.

Жакет

Если вы еще не приобрели жакет или пиджак в клетку, то у вас появилась уникальная возможность завладеть шикарной моделью от Isabel Marant всего за 16 тыс. рублей.

Брюки

Костюмные брюки способны сделать каждый лук очень стильным и дорогим. Их можно носить как с футболками, так и с рубашками и блузками. А такую модель с завышенной талией свободного кроя никак нельзя обойти стороной.

Платье

Платье мини в полоску с акцентом на талии — любовь с первого взгляда! Представьте его в компании плетеной сумки, круглых солнцезащитных очков и ярких аксессуаров. Ммм…

Мюли

Самая модная обувь сезона срочно должна перекочевать с магазинных полок на ваши ножки. Начать можно с пары от Giuseppe Zanotti: черные, бархатные, украшенные золотой вышивкой и камнями. Мечта!

Юбка-карандаш

Еще одно выгодное вложение на следующий осенне-зимний сезон. Мы уже видели, что дизайнеры делают акцент на кожу. Поэтому такая юбка-карандаш вам обязательно нужна.

Рубашка из денима

Джинсовая рубашка — основа базового гардероба. Она никогда не выходит из моды, поэтому важно подобрать такую, которая прослужит многие годы. У Moschino на этот счет есть отличная идея. А сейчас она еще и со скидкой!