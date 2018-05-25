Делаем из обычных джинсовых шортов модные: 8 мастер-классов

1. Шорты с тесьмой по бокам и цепью на кармане: мастер-класс

Фото: brit.co Результат такого декора будет зависеть в первую очередь от того, какую тесьму вы выберете. С цветной тесьмой, как в этом случае, шорты получатся более яркими, а с тесьмой пастельной расцветки — более спокойными.

Вам потребуется:

— джинсовые шорты,

— тесьма,

— кусок толстой цепочки,

— заклёпки и узкие плоскогубцы для их закрепления (вариант — металлический декор, который приклеивается на ткань, и клей для него),

— нитки (тонкие и толстые, вроде «ириса») и подходящие иголки,

— швейная машина,

— ножницы.

1. Приложите тесьму к боковому шву шортов и отмерьте нужную длину, добавив пару сантиметров на припуски (фото 1).

2. Пристрочите один из краёв тесьмы к шортам впритык к началу пояса шортов так, как показано на фото 2-3.

3. Пришейте тесьму с двух сторон вручную потайными стежками вдоль бокового шва (фото 4). Если низ ваших шортов обработан, нижний край тесьмы лучше подвернуть и подшить, если нет — можно оставить край тесьмы необработанным.

Фото: brit.co 4. Пришейте цепочку к карману толстыми цветными нитками (фото 1-2).

5. Установите металлический декор на карман, как показано на фото 3-4 (помимо клёпок можно пришить на карман металлические кольца или приклеить стразы). Готово!

Фото: brit.co 2. Шорты с вставкой из цветной ткани: мастер-класс

Фото: blog.freepeople.com Таким способом можно не только украсить, но и реанимировать шорты — например, скрыть пятно или последствия неудачного декора.

Вам потребуется:

— джинсовые шорты,

— лоскут подходящей ткани,

— ножницы,

— булавки, нитки, иголка для ручного шитья.

Фото: blog.freepeople.com 1. Начните с обрезания лоскута ткани под нужный размер. Чтобы ткань не сдвигалась, приколите её к шортам булавками.

Фото: blog.freepeople.com 2. Вы можете пришивать ткань к шортам, подвернув её края — тогда ткань не будет осыпаться. Можно и не обрабатывать края ткани, чтобы достичь эффекта «бахромы» — для этого не подворачивайте ткань, а пришивайте её, отступив немного от края.

Фото: blog.freepeople.com 3. Ориентируйтесь на боковой, шаговый, передний средний швы шорт по бокам, сверху — на отстрочку кармана. Если ваши шорты снизу не обработаны, нижний край можно не пришивать. Особенно аккуратно пришейте ткань у молнии. Тут край лучше подвернуть, чтобы она не попадала в застёжку. Готово!

Фото: blog.freepeople.com 3. «Битые» шорты: мастер-класс

Фото: brit.co Джинсу с «художественными» потёртостями, переходящими в дыры, ещё называют «битой». Такой способ декора джинсов придумал Ренцо Россо, основатель Diesel. Точнее, «битость» эта сначала получилась у него случайно, но Россо, быстро сориентировавшись, объявил это новым трендом. Драные, или битые джинсы (и шорты) в моде по сей день. Сделать их несложно.

Вам потребуется:

— джинсовые шорты,

— ножницы,

— узкие плоскогубцы (также подойдёт пинцет),

— тёрка (например, тут используется мини-тёрка для специй, но подойдёт и обычного размера).

1. Ножницами сделайте на шортах несколько надрезов (фото 1).

2. Узкими плоскогубцами или пинцетом вытяните продольные нити ткани (фото 2, 3, 4).

Фото: brit.co 3. Время поработать тёркой. Трите ею ткань до тех пор, пока не достигнете желаемого эффекта. Готово!

Фото: brit.co 4. «Битые» шорты с цветастой подкладкой: мастер-класс

Фото: blog.freepeople.com Хороший вариант одновременно «подлатать» чересчур «битые» шорты, при этом добавив им оригинальности. Как сделать потёртости и дыры см. в мастер-классе выше.

Вам потребуется:

— джинсовые шорты с потёртостями и дырами,

— подходящий лоскут ткани (лучше х/б, особенно хорошо в паре с денимом смотрятся ткани с мелким цветочным принтом),

— нитки и иголка для ручного шитья,

— пара булавок.

Фото: blog.freepeople.com 1. Разложите шорты на рабочей поверхности и подложите с изнанки под переднюю деталь штанины с дырами лоскут цветной ткани так, чтобы лицевая сторона его проглядывала сквозь потёртости. В нескольких местах приколите булавками.

Фото: blog.freepeople.com 2. Начните пришивать ткань к шортам вручную. Об аккуратности стежков можно не слишком беспокоиться — этот декор изначально задуман быть слегка небрежным.

Фото: blog.freepeople.com 3. Пришивайте ткань к шортам как по краям дыр и потёртостей, так и рядом.

Фото: blog.freepeople.com 4. Край цветного лоскута можно оставить выглядывающим из-под штанины шортов. Остальные непришитые края лоскута обрежьте с изнанки. Готово.

Фото: blog.freepeople.com 5. Шорты с цветными вставками по бокам: мастер-класс

Фото: brit.co Так можно не только украсить обычные шорты, но и увеличить их размер, если это требуется. Для декора лучше использовать хлопок поплотнее, но если шорты сшиты из тонкого денима, подойдёт и не очень плотная ткань. Кстати, этим же способом можно расширить шорты, воспользовавшись куском джинсовой ткани.

Вам потребуется:

— джинсовые шорты,

— лоскут подходящей ткани и широкое кружево,

— швейная машина,

— ножницы,

— булавки, нитки, иголка.

1. Разрежьте шорты по боковым швам, как показано на фото. Вырежьте из цветной ткани две боковых детали нужной длины и ширины (см. фото).

Фото: brit.co 2. Верхние края боковых деталей из цветной ткани обработайте на оверлоке или зигзагом. Вшейте боковые детали по боковым швам шортов. При желании по низу цветных деталей можно пришить кружево. Чтобы швы были прочнее, их можно отстрочить.

Фото: brit.co 6. Шорты с цветными отворотами: мастер-класс

Этим способом можно украсить обычные шорты или удлинить слишком короткие шорты.

Вам потребуется:

— шорты,

— два отреза ткани для отворотов (можно взять разную ткань для каждой штанины),

— швейная машина и нитки,

— ножницы.

7. Шорты с леопардовым принтом: мастер-класс

Фото: mrkate.com «Хищный» принт — один из трендов сезона. Почему бы не раскрасить шорты под леопарда?

Вам потребуется:

— джинсовые шорты,

— краска для ткани (если вы хотите предварительно изменить цвет шортов, нужная жидкая водорастворимая краска, для принта — 2 вида акрила для ткани),

— кисточка.

1. Если вы хотите изменить цвет денима, как в этом случае, это нужно сделать перед нанесением принта. В этом примере взят красный жидкий краситель для ткани — его нужно развести в воде, добавив соли, и замочить в растворе шорты, а затем прополоскать. Пользуйтесь жидким или сухим красителем и действуйте согласно инструкции на упаковке. Выкрашенные шорты высушите.

Фото: mrkate.com 2. Теперь можно начинать наносить принт. Выберите два цвета краски на ваш вкус. В этом варианте — жёлтый и тёмно-синий.

Фото: mrkate.com 3. Расставьте по шортам несколько пятен жёлтой краской, сначала — крупных, потом — помельче. Когда краска немного подсохнет, добавьте узор синей краской к жёлтым пятнам так, как показано на фото. Не старайтесь делать пятна геометрически правильными и чересчур аккуратными — импровизируйте. Когда работа будет закончена, хорошо просушите шорты. Некоторые краски для закрепления нужно погладить утюгом.

Фото: mrkate.com 8. Ещё 4 варианта декора шортов: мастер-класс

В этом видео за 4 с половиной минуты показаны 4 простых и быстрых варианта декора шортов — роспись краской для ткани, создание эффекта омбре с помощью отбеливателя, декор кружевом и украшение задних карманов яркой тканью. (Если вам не по душе крепление деталей клеем для ткани, как сделано в последних двух вариантах, кружево или ткань к карманам можно аккуратно пришить.)