История развития стиля милитари

В мае все отмечают великий праздник — День Победы. В честь этого события мы решили вспомнить историю русского военного мундира, ведь его вид постоянно менялся: в одно время во главу угла ставилось удобство, а в другое — красота… Не забыли мы и про современность в виде грубого и эпатажного, а порой и очень женственного стиля милитари.

Военная форма на Руси появилась не сразу. Да и зачем, ведь до XVII века регулярной армии не было, а в княжеских дружинах можно было носить и самую обычную одежду, разве что во время боя поверх нее надевать кольчугу. Первую попытку создать военное обмундирование предприняли в стрелецких полках в XVII веке, именно тогда появились знакомые нам по картинам кафтаны. Причем не только красные — на самом деле их цвет определялся принадлежностью к полку.

В общем-то, ничего не менялось до правления Петра I. Именно он упразднил стрелецкие войска, которые посмели выступить против него, и организовал в нашей стране регулярную армию. Император не был бы самим собой, если б и здесь не рубил «окно в Европу». Вдохновившись зарубежными образцами, он одел военных в камзол, верхний кафтан, узкие штаны, чулки и башмаки с пряжкой. Завершали костюм треуголка и епанча — широкий плащ с капюшоном. Сначала и обычные солдаты, и руководство носили одинаковую форму, чуть позже появился офицерский шарф. Надевали его вокруг пояса — в бою так было удобнее. Петровский шарф с изменениями дожил до современности в виде парадного офицерского ремня. Кстати говоря, Петр I ввел и погоны, к 1762 году по ним стали отличать солдат и офицеров.

Царское дело

Функциональность тогда никого не волновала. Форменная одежда была настолько узкой, что новобранцам приходилось несколько месяцев учиться ее надевать. Об удобстве первым задумался князь Потемкин. Он пресек введенную во времена Петра I традицию носить парики, заявив, что «пудриться солдатам не дело», и ввел практичные широкие мундиры, заправленные в сапоги брюки и каски, которые защищали от удара сабли.

Но счастье было недолгим. Павел I поспешил воскресить петровские традиции, и неудобная одежда вернулась на свое законное место. Военные вновь стали пудрить волосы, облачились в узкие брюки и лакированную обувь, которая совсем не грела в морозы и к тому же быстро натирала ноги. Но ношение формы было строго обязательным, иначе грозила ссылка в Сибирь.

Соединить красоту и удобство решил Алек-сандр II. Причем масштабных изменений ему вводить не пришлось — военную форму он просто сделал более просторной. Это позволяло поддевать под нее теплые вещи. Солдаты получили шинели с закрывавшим уши воротником и башлык на голову. Правда, шить экипировку было все еще очень дорого, удешевить ее придумал Александр III и даже немного переборщил в этом плане — она стала напоминать крестьянскую одежду. В стремлении к экономии царь пошел еще дальше, приказав, чтобы средства на обмундирование изымались из жалованья солдат.

К Первой мировой форма дошла почти без изменений. Хотя небольшие поправки все же были. Так, после Русско-японской войны в армии был введен однобортный китель защитного цвета с воротником-стойкой и карманами. Называть его стали «френч» (по имени английского генерала Френча).

Война и мир И тут грянула революция, а за ней и абсолютно новый виток в развитии военной одежды. Сначала армия не могла себе позволить унифицированного обмундирования. Единственным отличием военных от обычных людей были ленты с надписью «Красная гвардия» на рукавах. Потом была предложена форма очень странного вида, в которой игнорировался весь предыдущий военный опыт, — она настолько аляповато выглядела, что солдат в ней было бы видно даже из космоса. К счастью, выпускать ее не стали. Зато в 1918 году появились знаменитые суконные шлемы, которые прозвали «буденовками». Заодно были отменены погоны, им на смену пришли квадраты и треугольники, определяющие рода войск и звания. К погонам было решено вернуться лишь в 1943 году — в переломный момент Великой Отечественной войны. Тогда же была введена парадная форма.

В мирные годы менять обмундирование, естественно, смысла не было. Особой экипировки требовала только новая техника и специфические условия боя. Так, после военных действий в Афганистане появились на свет зимний и летний полевые костюмы, получившие название «афганка».

Развал Советского Союза на армии отрази-лся прямым образом. В 1994 году президент Ельцин отменил советскую форму. Новое обмундирование стало куда современней. К примеру, основным цветом выбрали стандартный теперь оливковый. Шинели заменили зимние пальто, кители — пиджаки с накладными карманами. На форме появились нашивки, обозначающие принадлежность к определенному роду войск или части. В 2005 году за внешний вид солдат взялся Владимир Путин . Он немного изменил экипировку, но что самое важное — наконец запретил носить форму тем, кто не относится к военно-служащим. Кстати, в 2007 году Министерство обороны решило обратиться к модельеру Валентину Юдашкину , чтобы он создал современную и красивую военную одежду. И долгое время все были уверены, что солдаты щеголяют в придуманной им форме. Лишь спустя пять лет раскрылась правда: дизайнер действительно создал образцы, но министры заменили ткани, фурнитуру и теплоудерживающие материалы на более дешевые. В итоге вместо инновационной одежды получилась подделка, и обмундирование «от Юдашкина» в армии носили лишь на словах.

Но оставим скандалы в прошлом, ведь форма продолжает меняться и по сей день. К примеру, совсем недавно разработали специальную арктическую одежду для сверхнизких температур. Она обеспечивает защиту от длительного воздействия холода и ветра, а также от дождя и снега. Подытоживая, скажем, что основой униформы сегодня стали принцип многослойности и возможность военным самим комбинировать предметы обмундирования в зависимости от задач и погоды. В форме используются мембранные материалы, утеплители и быстросохнущие ткани. Красота и комфорт отступают, а на первый план выходят инновации.

Леди в фуражке

Мода заимствует идеи из всех возможных сфер жизни, и было бы странно, если б военные элементы в нее не проникли. После Первой мировой войны в Европе обнаружилась острая нехватка обычной гражданской одежды. В то же время армейского обмундирования оставалось в избытке. Простые люди перешивали его, приспосабливая к жизни. Швейная промышленность не могла быстро решить проблему дефицита и выпускала вещи, напоминающие военную форму. Именно ее и стали называть «милитари».

Следующий подъем популярности этого стиля случился в шестидесятые годы. Нося военизированные костюмы, американцы выражали несогласие с действиями правительства во Вьетнаме. Особенно этим славились хиппи.

Кроме социальной направленности одежда с элементами милитари была просто удобной и практичной. Модельеры в первую очередь думали о комфорте и долговечности. Кстати говоря, не все знают, что полюбившиеся нам белые хлопковые футболки — это привет от американских моряков. А черные рубашки, жакеты и фуражки — символ немецкой униформы.

К началу нулевых дизайнеры взялись за солдатскую одежду. Первым результатом стала коллекция Armani 2005 года. На подиуме были представлены шинели, форменные костюмы, имеющие четкие, строгие линии кроя и характерную темно-зеленую окраску. Все модели были стилизованы в духе амуниции Второй мировой войны. Особой популярностью пользовались вещи, напоминающие форму морских войск. Так, Жан-Поль Готье сделал привычным образ моряка, создав различные варианты блейзеров, толстовок на основе полосатой тельняшки.

Что же является главными элементами стиля милитари сейчас? В первую очередь это прямой крой, четкие линии, минимум отделочных элементов и камуфляжные цвета. Ткани используют натуральные и довольно плотные — деним, кожа и бархат. Правда, в женском милитари-луке допустимы и легкий шифон, и блестящий шелк. Главное, чтобы форма и цвет оставались в рамках образа. Большого разнообразия здесь не наблюдается. В тренде серые, болотные, бежевые, зеленые, оливковые и синие тона. Декор в этом случае простой, даже грубоватый: погоны, молнии, металлические заклепки и кожаные ремни. Имитировать стиль милитари помогает тесьма, нашивки и эмблемы.

Милитари — это не только грубые ботинки, армейские штаны и жилеты. Дизайнеры предлагают нам многообразие фасонов. Строгие жакеты, шинели с широкими поясами, тренчкоты, фетровые береты, меховые шапки, кожаные фуражки… Хотите платье или обувь на каблуке в военном стиле? Не вопрос, легко найти и такие варианты. Конечно, армейская форма в этом случае лишь вдохновение, но зато как эффектно смотрится результат. Главное — грамотно миксовать грубые вещи с нежными, к примеру, можно надеть дутую куртку камуфляжной расцветки на легкое шифоновое платье или дополнить строгие армейские брюки босоножками и небольшой дамской сумочкой. Не забывайте и про аксессуары: смягчить образ способны изящные серьги или колье. Короче говоря, не бойтесь экспериментов. Как говорится, на войне как на войне!