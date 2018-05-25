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Бренд из Петербурга Waf-Waf выпустил значок по мотивам провокационной «матрешки со свистком»
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Бренд из Петербурга Waf-Waf выпустил значок по мотивам провокационной «матрешки со свистком» 

Собака 25 мая 2018
Фото: Собака
История с матрешкой, выпущенной к Чемпионату мира по футболу и держащей во рту свисток (по крайней мере, то, что это все-таки «свисток», утверждали создатели сувенира), получила продолжение. Петербургский бренд Waf-Waf, который создает деревянные броши с достопримечательностями, фигурками животных и мотивационными надписями, сделал значок с ее изображением.
Помимо матрешки, в капсульную коллекцию Waf-Waf вошли браслет и пин с футбольным мячом. Каждый значок стоит 299 рублей и уже продается на сайте waf-waf.ru и в магазине бренда в «Бертгольд Центре». Фото: ТАСС, waf-waf.ru
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