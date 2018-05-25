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Стильная парочка: Чарли Хитон и Наталья Дайер на ужине Christian Dior
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Стильная парочка: Чарли Хитон и Наталья Дайер на ужине Christian Dior 

Grazia 19 часов назад
Фото: Grazia
В минувший четверг в Париже состоялся званый ужин в честь круизной коллекции Christian Dior. Среди гостей вечера были замечены Чарли Хитон и Наталья Дайер, исполнившие роли Джонатана и Нэнси в знаменитом сериале «Очень странные дела».
Для выхода в свет актеры выбрали парные образы. Нэнси пришла в черном мини-платье с воротником и цветной вышивкой на груди, дополнив лук лакированными лоферами в тон наряду. Джонатан также выбрал черный total look с ярким принтом на поло.
Напомним, что пара познакомилась в 2016 году на съемках сериала и между ними тут же закрутился роман.
Гостьей мероприятия также стала Пэрис Джексон, которая отдала предпочтение светлому образу.
Среди приглашенных были замечены актриса Оливия Кук, блогер Эми Сонг и другие.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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