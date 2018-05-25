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Британка научит россиянок правильно одеваться на пляж
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Британка научит россиянок правильно одеваться на пляж 

Lenta.ru 25 мая 2018
Фото: Lenta.ru
В московском универмаге ЦУМ появилась в продаже коллекция британской марки купальных костюмов и пляжной одежды Evarae. Об этом сообщил представитель пресс-службы универмага.
Бренд Evarae основан дизайнером Джорджией Томпсон в Великобритании. Шелковые туники и накидки для прогулок по пляжу шьют на фабрике в Ломбардии недалеко от озера Комо, а декоративные элементы и вышивку выполняют вручную в Индии. Оптимальную посадку купальников на фигуру в зависимости от размера просчитывают с использованием математических методов и компьютерных программ.
Излюбленная модель Джорджии Томпсон — монокини (слитный купальник). Дизайнер считает, что в такой модели можно перемещаться из бассейна в пляжный ресторан, дополнив купальник шелковой туникой или широкими брюками-палаццо.
В мае 2018 года в ЦУМ поступила капсульная коллекция мужской одежды и аксессуаров итальянского модного дома Dolce & Gabbana, посвященная чемпионату мира по футболу-2018 в России. В эксклюзивную линию вошли спортивный костюм, футболки, пуловеры, кроссовки, бейсболки и рюкзаки, оформленные в футбольном стиле с логотипами модного дома.
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