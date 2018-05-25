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Полные женщины выбирают платья в крапинку
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Полные женщины выбирают платья в крапинку 

МедикФорум 25 мая 2018
Фото: МедикФорум
В крапинку, в полоску или целиком красная? Цвет и узор одежды, которую мы выбираем, часто отражает наши проблемы с лишним весом, как выяснили исследователи. Ученые из St Luke's International University в Токио пришли к неожиданному выводу о том, что цвет и рисунок одежды, которую человек выбирает для ношения, могут быть симптомами имеющихся у него проблем с весом. Так, женщины с большой массой тела чаще выбирают многоцветные платья и юбки, либо с узором в горошек. Они также предпочитают темные оттенки и изображения цветов. Мужчины с лишним весом, в свою очередь, предпочитают носить черные или белые брюки. Авторы исследования подчеркивают, что полученные ими выводы можно использовать для осторожного предупреждения мужчин и женщин об имеющихся у них проблемах с весом, если они покупают какую-то одежду через интернет. Другими словами, в интернет-магазинах при выборе одежды определенных цветов и узоров должны появляться предупреждающие надписи о том, что у покупателя есть риск столкнуться с лишним весом, а потому ему следует скорректировать диету. Можно только представить, какую реакцию подобные сообщения вызовут у потенциальных клиентов, и насколько они захотят продолжить совершать покупки в таком магазине. Однако результаты своего исследования ученые собираются представить на ежегодном Европейском конгрессе по борьбе с ожирением, который будет проводиться в Вене. Предыдущие исследования предположили, что цвет одежды много говорит о личности ее владельца, его настроении и ощущениях того, как, по его мнению, к нему относятся другие люди. Кроме этого, на размер выбираемой одежды и цвет воздействуют несколько факторов, которые могут свидетельствовать о реальном или даже ожидаемом ожирении. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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