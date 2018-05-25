Худшие наряды звезд за прошедшую неделю

Энн, наверное, хотела выглядеть элегантно и представительно. В итоге получилась больше на несколько размеров и оказалась в нашем списке трэшсеттеров. Что-то пошло не так…

Hello… It's me… Я пыталась выбрать шикарный аутфит, но надела леггинсы и растянутый свитер. Зато трендовую поясную сумку не забыла.

Брайс Даллас Ховард

У мисс Ховард сейчас череда важных мероприятий — актриса презентует продолжение фильма «Мир юрского периода 2». И выбор платьев оставляет желать лучшего. В этот раз девушка переборщила: яркий принт, бантики, вырез на груди, оборки… Больше — не всегда лучше.

Леди Гага сейчас стала нормальной: одевается, как все, поет душевные песни, снимается в сериалах. Но девушку можно вывести из Леди Гаги, а вот Леди Гагу из девушки нет. Поэтому мы иногда становимся свидетелями вот таких вот аутфитов звезды.

Кто-то разглядел на этой фотографии у Кейт Хадсон обручальное кольцо (и обвинил в секретной свадьбе), а мы вот обратили внимание на трикотажную полупрозрачную юбку и камуфляжную рубашку, которые напомнили нам о не самых привлекательных нулевых…