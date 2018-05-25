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Худшие наряды звезд за прошедшую неделю
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Худшие наряды звезд за прошедшую неделю 

SNCmedia.ru 25 мая 2018
Энн Хэтэуэй
Энн, наверное, хотела выглядеть элегантно и представительно. В итоге получилась больше на несколько размеров и оказалась в нашем списке трэшсеттеров. Что-то пошло не так…
Адель
Hello… It's me… Я пыталась выбрать шикарный аутфит, но надела леггинсы и растянутый свитер. Зато трендовую поясную сумку не забыла.
Брайс Даллас Ховард
У мисс Ховард сейчас череда важных мероприятий — актриса презентует продолжение фильма «Мир юрского периода 2». И выбор платьев оставляет желать лучшего. В этот раз девушка переборщила: яркий принт, бантики, вырез на груди, оборки… Больше — не всегда лучше.
Леди Гага
Леди Гага сейчас стала нормальной: одевается, как все, поет душевные песни, снимается в сериалах. Но девушку можно вывести из Леди Гаги, а вот Леди Гагу из девушки нет. Поэтому мы иногда становимся свидетелями вот таких вот аутфитов звезды.
Кейт Хадсон
Кто-то разглядел на этой фотографии у Кейт Хадсон обручальное кольцо (и обвинил в секретной свадьбе), а мы вот обратили внимание на трикотажную полупрозрачную юбку и камуфляжную рубашку, которые напомнили нам о не самых привлекательных нулевых…
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