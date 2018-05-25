Фатка или кокошник? О чем могла рассказать одежда русской крестьянки

О том, почему женщины не носили кокошник всю жизнь, а бабушке неприлично было появляться на людях в красном сарафане, «АиФ-Казань» рассказала методист Центра русского фольклора Казани Галина Елистратова.

Изучая сарафаны

Изучать традиционные русские женские костюмы, которые носили в Казанской губернии в XIX веке, специалисты Центра русского фольклора Казани начали всего пять лет назад. Начинать пришлось практически с нуля, ведь до недавнего времени фольклористы считали, что выделить русский костюм на территории, где вместе проживали многие народы, просто невозможно.

«Благодаря госпрограмме мы организовали экспедиции в Лаишевский и Пестречинский районы, пообщались с жителями деревень, где носили русские костюмы, — рассказывает Галина Елистратова. — Нам повезло, что в некоторых семьях сохранились отдельные предметы гардероба. А у одной бабушки в селе Никольском Лаишевского района мы обнаружили полностью сохранившийся костюм — праздничный девичий сарафанный комплекс Лаишевского уезда середины XIX века, реплику которого мы представили на конкурсе «Славенка». Много интересных образцов одежды хранится в Пестречинском краеведческом музее. Правда, все они разрозненные. Юбки, передники, платки — всё это попало в фонды из разных семей. Так что нам пришлось долго консультироваться со старожилами, которые помогли правильно скомпоновать эти предметы в органичный женский костюм Казанской губернии конца XIX — начала XX веков».

Платья по образцам XIX века современные мастера воспроизводили вручную. В 2017 году ее коллекция традиционной русской одежды получила первый приз на фестивале славянского костюма «Славенка».

Кокошник после 45 — не надевать

Одежда женщины в Казанской губернии в XIX веке во многом зависела от её возраста. Детей до 10 лет (что девочек, что мальчиков) одевали очень скромно. Все они ходили в длинных рубахах с поясами. Когда же начинался период взросления, девочкам шили сарафаны, мальчикам — порты. «Девкам на выданье» шили дорогие сарафаны, отцы привозили им в подарок ленты с ярмарки. Для женихов это был знак, что девушка готова к замужеству и в семье есть достаток, чтобы собрать ей приданое.

«В наши дни на народных праздниках кокошники носят и маленькие девочки и пожилые женщины, но в народной культуре такого не было, — отмечает Галина Елистратова. — Уж, не говоря о том, что размеры этих украшений были гораздо скромнее. Случалось и так, что на всю деревню был только один кокошник, который передавали на время в семью, где девушка выходила замуж. Кокошник передавался по наследству от матери к дочери. Этот головной убор был маркером, который выдавал возраст женщины и финансовое благополучие её семьи. В нашей местности кокошники были скромнее, чем в северных губерниях, где они были больше, и их богато украшали жемчугом. В Казанской губернии кокошники расшивали золотом или же галуном — полоской из золотных ниток».

Кокошник был праздничным украшением. В первый год после замужества его носили часто. С рождением первого ребёнка женщина начинала надевать его реже. Постепенно доходило до того, что она появлялась в нём только один раз в год — на Масленицу.

«Как только женщина теряла способность рожать, она переставала носить это украшение, — подчёркивает Галина Елистратова. — Так что 70-80-летнюю бабушку в кокошнике засмеяли бы. Пожилые женщины не носили красных сарафанов, ведь красный — это цвет молодости». Впрочем, были и локальные традиции. К примеру, в Лаишевском районе бабушки ходят в красных сарафанах, что не первый год обсуждают в интернете. Мы точно не знаем, связано ли это с местной традицией. На мой взгляд, и другое объяснение. Раз в советское время Каравон был под запретом, то эти женщины всю жизнь мечтали надеть свои сарафаны, которые шили ещё в молодости, так что теперь они их носят».

«Рукава» вместо рубахи

В Казанской губернии русская одежда была более «спокойная», чем яркие и обильно украшенные костюмы в северных и южных регионах. Женщины носили круговые сарафаны. Цвета были разные, но в основном ткань была однотонная, одежда с рисунком стоила денег. Некоторые пользовались услугами печатных мастерских, которые были далеко не в каждом селе, чтобы нанести рисунок на домотканое полотно.

«Диаметр сарафана по подолу достигал трёх метров, — говорит Галина Елистратова. — Неудивительно, что из старых бабушкиных сарафанов спокойно можно было сшить два платья. Многие старинные сарафаны потому и не сохранились, что в послевоенные тяжёлые времена их достали из сундуков и пустили, например, на детскую одежду. Штанов под сарафаном не носили, но для тепла надевали много нижних юбок». Нижнего белья русские девушки не носили вовсе. Белые рубахи, которые носили под сарафаном, называли «рукавами».

Распоясаться нельзя

С мая в русских деревнях девушки начинали водить хороводы. В Лаишевском уезде, например, их водили по три дня подряд. Конечно, девушкам не хотелось каждый день ходить в одном и том же сарафане. Они договаривались, что в первый день они придут, например, в голубых нарядах, во второй в розовых и так далее. А так как не в каждой семье была возможность сшить дочери три сарафана, то девчонки старались менять хотя бы запон (подобие передника, который завязывался не на талии, а над грудью). Сшить его было дешевле и быстрее.

В праздничном костюме обязательно присутствовали нагрудные украшения: хомут (кружевной воротник) или борок — украшение из бисера. Обязательным был тканый пояс. Пояса носили с раннего детства и до самой смерти. Человек без пояса считался никчёмным, отсюда и выражение «распоясался». Детям надевали простые пояса в виде скрученных верёвочек, а девушкам на выданье более дорогие. Красота, ширина и материалы пояса зависели от достатка семьи. Встречались пояса с письменами, выдержками из молитв. Были и шёлковые пояса, которые скорее всего их покупали на ярмарках или заказывали в монастырях.

Всю жизнь с одной косой

Обязательным был и головной убор. Девицы, конечно, могли не покрывать голову, но по русскому обычаю они заплетали одну косу, конец которой завязывали шёлковой лентой (по виду ленты также судили о достатке семьи).

Любопытно, что старые девы тоже должны были ходить с покрытой головой, как и замужние женщины. При этом они не имели права заплетать волосы в две косы. Также они не могли надевать ту одежду, которую готовили для семейной жизни как приданое. 25-летняя девушка уже не одевалась так красиво, как девчонки на выданье.

На голову девушки и женщины надевали фатку — красный шёлковый платок, повязанный как лента. Делалось это так: платок складывали по диагонали и сворачивали в полоску. Её завязывали на голове, а концы платка торчали в разные стороны. Для этого их крахмалили или же вставляли в них лучинки. Женщины завязывали фатку иначе, чтобы голова была полностью покрыта. Но концы старались оставить такими же — торчащими в разные стороны».

Это была целая церемония. Прежде, чем надеть фатку, замужние женщины заплетали две косы, укладывали их вокруг головы, чтобы волосы не выглядывали из-под платка. Сверху надевали обруч — жгут из ткани. Он помогал волосам не распадаться, а заодно придавал форму верхнему головному убору. Косы покрывали вязаной либо шитой шапочкой — повойником. В праздничном варианте на шапочку повязывалась кисейка — полоска белой ткани, украшенная кружевом. И уже на кисейку надевали фатку.

Верхняя одежда

Меньше всего сохранилось в деревнях верхней одежды. В селе Лаишево нашёлся всего один осенний кафтан и зимняя полудога. Кафтаны были тёмных цветов — чёрные или коричневые, отрезные длиной чуть ниже колена, приталенные со спины и прямые спереди. Такую верхнюю одежду носили в XIX века по всей центральной России.