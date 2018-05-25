«Сравнить несравнимое. Чем дагестанки похожи на француженок?»

«Сравнить несравнимое. Чем дагестанки похожи на француженок?»В последнюю неделю я увлеклась современным французским кино. Первое, что так или иначе бросается в глаза — независимость французских женщин. Сильные по своей природе, они идут по этой жизни с гордо поднятой головой, улыбаясь своим проблемам и всем своим видом показывая, что они вполне самостоятельно справятся с любой напастью. Франция — родина феминизма. Женщины в этой стране сами платят за себя в ресторане, кафе или кино. Они могут сделать первый шаг в отношениях и даже ухаживать за мужчиной. Не спешат выходить замуж. В одежде предпочитают прежде всего удобство и темные тона (99,9% что скорее всего во Франции вы увидите девушку в старой футболке, нежели в «маленьком черном платье») и ограничивают себя в макияже. Многие из них в угоду фастфуду уже и забыли, когда в последний раз готовили. Так в чем же все-таки сходство между независимыми француженками и гордыми дагестанками?

Пристальное отношение к внешности

Во-первых, и дагестанки, и француженки стройны от природы. Это, конечно, не исключает того, что и те, и другие поддерживают красоту своей фигуры диетами и спортом, но факт остается фактом. Во-вторых, это, конечно же, уход за собой. Маски, пилинги, крема. Однако, стоит отметить, что данный пункт полностью исключает из себя сам макияж. Француженки предпочитают естественность и чаще всего полное отсутствие косметики.

Предпочтения в одежде

Да, вы все верно прочли. Но я не о стиле, а о цвете. Дагестанки, как и француженки, предпочитают носить одежду преимущественно темных оттенков.

Стремление к независимости

Несмотря на то, что традиционное дагестанское воспитание может ограничивать девушку в выборе между «завести семью» и «выбрать карьеру», нередко я встречаю именно тех девушек, кто остановился на втором варианте. Современные дагестанки все чаще откладывают вопрос о свадьбе и задумываются о карьере.

Сила духа

Дагестанка, как и француженка, оставшись без мужа не побежит в тот же миг искать себе нового. В обоих случаях на это влияют разные факторы, но результат идентичен — это сильные женщины, способные обеспечить себя и детей.