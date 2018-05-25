Стильные образы недели: оттенки желтого, разноцветный кардиган и юбка в клетку

Розовый + апельсиновый

Сочетать нежные розовые тона с цитрусовыми никто не запрещал, напротив, такая комбинация повышает градус яркости и дарит заряд позитива. Единственное условие: в образе должны присутствовать вещи не только пастельного, но и насыщенного розового цвета. Такой оригинальный образ прекрасно дополнят нежно-розовые сандалии

El Tempo и ярко-оранжевая сумка от GRIZZLY.

Сумка Ors Oro​ в GRIZZLY,

цена: 2 351 руб. со скидкой 20%,

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заказать: +7 (800) 700-53-04 Все цвета радуги

Такой образ выглядит гармоничным за счет того, что каждая его деталь сочетается по цвету с главным элементом — кардиганом. Взяв за основу разноцветную вещь, стоит тщательно изучить ее цветовую составляющую и подбирать остальную одежду, аксессуары, обувь и украшения, ориентируясь именно на это. В качестве аксессуаров выбирайте яркие сумки Alliance в интернет-магазине «Три сундука». Небольшие сумки с тонким ремешком помогут освежить любой летний образ.

Сумка Alliance​, натуральная кожа, цена: от 4 050 руб.,

заказать: +7 (812) 429-73-77 Сумка Alliance​, замша, цена: от 3 170 руб.,

заказать: +7 (812) 429-73-77 Такая разная асимметрия

Важно, чтобы в одном образе было не больше двух таких вещей, а также желательно, чтобы асимметрия проявлялась в них по-разному. На этом фото хорошо видно, что рукава кофты выполнены в разных цветах, а юбка сшита по косой, поэтому вещи между собой не спорят, а дополняют друг друга. Интересные асимметричные вещи делают образ ярче и свежее. Советуем примерить брюки с контрастной вставкой и легкий топ от бутика Ianis Chamalidy.

Топ Ianis Chamalidy​, цена: от 15 500 руб.,

заказать: +7 (812) 448-33-15 Брюки Ianis Chamalidy​, цена: от 27 000 руб.,

заказать: +7 (812) 448-33-15 Полосатые брюки + прозрачная блуза

Широкие брюки в полоску можно поддержать воздушной полупрозрачной блузой, которая облегчит темный наряд. Главное, правильно подобрать к ней бюстгальтер, например такой, как на фото — с треугольными чашечками и кружевом. Желтый + коричневый

Гармоничный и свежий образ получится, если сочетать между собой оттенки желтого и коричневого. Важное условие — цвета не должны повторяться. Составьте комбинацию цветов с помощью ярких брюк и светлого джемпера от бутика монобрендовой одежды Milano Moda.

Джемпер MARIA BELLENTANI​, цена: от 11 900 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Брюки MARIA BELLENTANI​, цена: от 10 200 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Отличное чувство юмора

Иногда очень хочется похулиганить и создать провокационный или даже шокирующий образ. Рецепт прост: возьмем за основу одну необычную вещь, допустим, юбку, и добавим к ней забавные аксессуары — узкие очки, серьги с персонажами из мультфильмов или яркий клатч. Составить необычный образ можно с футболкой с оригинальным принтом и легкой юбкой от магазина Sportalm. Такое сочетание идеально подойдет для жаркой погоды, а еще расскажет о вашем великолепном чувстве стиля.

Футболка «Вибо» в Sportalm, цена: от 15 300 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40 Юбка «Сайдетрип» в Sportalm, цена: от 24 990 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40 Другие уличные образы для вдохновения:

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