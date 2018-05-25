Ещё
Стильные образы недели: оттенки желтого, разноцветный кардиган и юбка в клетку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стильные образы недели: оттенки желтого, разноцветный кардиган и юбка в клетку 

Я Покупаю 25 мая 2018
Фото: Я Покупаю
Розовый + апельсиновый
Сочетать нежные розовые тона с цитрусовыми никто не запрещал, напротив, такая комбинация повышает градус яркости и дарит заряд позитива. Единственное условие: в образе должны присутствовать вещи не только пастельного, но и насыщенного розового цвета. Такой оригинальный образ прекрасно дополнят нежно-розовые сандалии
El Tempo и ярко-оранжевая сумка от GRIZZLY.
Сумка Ors Oro​ в GRIZZLY,
цена: 2 351 руб. со скидкой 20%,
заказать: +7 (499) 703-45-56  Сандалии El Tempo,
цена: 5 391 руб. со скидкой 10%,
заказать: +7 (800) 700-53-04  Все цвета радуги
Такой образ выглядит гармоничным за счет того, что каждая его деталь сочетается по цвету с главным элементом — кардиганом. Взяв за основу разноцветную вещь, стоит тщательно изучить ее цветовую составляющую и подбирать остальную одежду, аксессуары, обувь и украшения, ориентируясь именно на это. В качестве аксессуаров выбирайте яркие сумки Alliance в интернет-магазине «Три сундука». Небольшие сумки с тонким ремешком помогут освежить любой летний образ.
Сумка Alliance​, натуральная кожа, цена: от 4 050 руб.,
заказать: +7 (812) 429-73-77  Сумка Alliance​, замша, цена: от 3 170 руб.,
заказать: +7 (812) 429-73-77  Такая разная асимметрия
Важно, чтобы в одном образе было не больше двух таких вещей, а также желательно, чтобы асимметрия проявлялась в них по-разному. На этом фото хорошо видно, что рукава кофты выполнены в разных цветах, а юбка сшита по косой, поэтому вещи между собой не спорят, а дополняют друг друга. Интересные асимметричные вещи делают образ ярче и свежее. Советуем примерить брюки с контрастной вставкой и легкий топ от бутика Ianis Chamalidy.
Топ Ianis Chamalidy​, цена: от 15 500 руб.,
заказать: +7 (812) 448-33-15  Брюки Ianis Chamalidy​, цена: от 27 000 руб.,
заказать: +7 (812) 448-33-15  Полосатые брюки + прозрачная блуза
Широкие брюки в полоску можно поддержать воздушной полупрозрачной блузой, которая облегчит темный наряд. Главное, правильно подобрать к ней бюстгальтер, например такой, как на фото — с треугольными чашечками и кружевом. Желтый + коричневый
Гармоничный и свежий образ получится, если сочетать между собой оттенки желтого и коричневого. Важное условие — цвета не должны повторяться. Составьте комбинацию цветов с помощью ярких брюк и светлого джемпера от бутика монобрендовой одежды Milano Moda.
Джемпер MARIA BELLENTANI​, цена: от 11 900 руб.,
заказать: +7 (800) 333-44-87  Брюки MARIA BELLENTANI​, цена: от 10 200 руб.,
заказать: +7 (800) 333-44-87  Отличное чувство юмора
Иногда очень хочется похулиганить и создать провокационный или даже шокирующий образ. Рецепт прост: возьмем за основу одну необычную вещь, допустим, юбку, и добавим к ней забавные аксессуары — узкие очки, серьги с персонажами из мультфильмов или яркий клатч. Составить необычный образ можно с футболкой с оригинальным принтом и легкой юбкой от магазина Sportalm. Такое сочетание идеально подойдет для жаркой погоды, а еще расскажет о вашем великолепном чувстве стиля.
Футболка «Вибо» в Sportalm, цена: от 15 300 руб.,
заказать: +7 (812) 640-80-40  Юбка «Сайдетрип» в Sportalm, цена: от 24 990 руб.,
заказать: +7 (812) 640-80-40  Другие уличные образы для вдохновения:
Брюки с лампасами, джинсовое мини и платье в клетку Лимонное платье, полосатая блузка и бордовые мюли Летний комбинезон: пять идей для модниц
Я Покупаю: последние новости
8 модных летних вещей, которые нужно купить каждому мужчине, чтобы быть в тренде Худшие звездные образы недели: баба на чайнике, розовая клумба и черная курица Стань королевой пляжа: купальники, который стройнят
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь17
Как уродует пластическая хирургия8
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться114
Звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи7
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты6
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение