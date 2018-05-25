Елена Летучая испортила всегда стройную фигуру неудачным нарядом

На днях в Москве прошел премьерный показ фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории». На светском мероприятии появилось множество известных персон: Надежды Сысоева, Стеша Маликова Ясмина Муратович и другие звезды. Была замечена среди гостей и экс-ведущая «Ревизорро» Елена Летучая . Она появилась на красной дорожке в элегантном черном платье и накидке в тон. Свой образ она дополнила босоножками и сумочкой.

Однако поклонники не оценили коктейльное платье ведущей. Они решили, что наряд оказался неудачным, так как испортил фигуру Елены. Некоторые фанаты даже предположили, что она беременна. «Платье так легло, будто вы беременна», «Счастье не в бриллиантах, а в детях», «Простите, это платье сидит на вас плохо. На этом фото, по крайней мере. Очень жаль, что испортили вашу точеную фигурку», — прокомментировали фото с мероприятия подписчики Летучей.

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Отметим, что не так давно она отдохнула в Японии, а затем отправилась на Каннский фестиваль во Францию. Там знаменитость появилась в сопровождении супруга. Для выхода в свет она выбрала полупрозрачное кружевное платье в тон. Оно тоже было черного цвета. 39-летняя Елена не имеет детей, поэтому поклонники уверены, что скоро она захочет стать мамой. Каждый раз они пытаются разглядеть округлившийся живот у телеведущей. Однако в Каннах она продемонстрировала лишь женственную фигуру.