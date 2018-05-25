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Солнечный сезон: пять столпов летнего гардероба
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Солнечный сезон: пять столпов летнего гардероба 

Forbes.ru 21 час назад
Фото: Forbes.ru
Возможно, самая важная вещь летнего гардероба — поло. Лучше собрать в шкафу коллекцию контрастных цветов, а отправиться за ними можно в один из бутиков Frame, где продаются итальянские поло Atelier Portofino. Как альтернатива классическим поло — футболки Limitato с портретами известных людей, которые так же продаются в Frame.
Итальянская обувная марка Barrett предлагает легкие кроссовки и кеды из линейки BLUBarrett. Дизайнеры бренда Jacob Cohen, прославившегося своей работой с японским денимом, на этот раз из этого самого денима создали шорты. А вот если дело дойдет до пляжа, то присмотреться стоит к плавательным шортам Svevo, пополнившим коллекцию Frame.
Кстати, во всех бутиках сети Frame Moscow — Frame, Barrett и Jacob Cohen с 25 по 27 мая проводятся клиентские дни, в рамках которых на весь ассортимент действует скидка 25%.
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