Солнечный сезон: пять столпов летнего гардероба

Возможно, самая важная вещь летнего гардероба — поло. Лучше собрать в шкафу коллекцию контрастных цветов, а отправиться за ними можно в один из бутиков Frame, где продаются итальянские поло Atelier Portofino. Как альтернатива классическим поло — футболки Limitato с портретами известных людей, которые так же продаются в Frame.

Итальянская обувная марка Barrett предлагает легкие кроссовки и кеды из линейки BLUBarrett. Дизайнеры бренда Jacob Cohen, прославившегося своей работой с японским денимом, на этот раз из этого самого денима создали шорты. А вот если дело дойдет до пляжа, то присмотреться стоит к плавательным шортам Svevo, пополнившим коллекцию Frame.

Кстати, во всех бутиках сети Frame Moscow — Frame, Barrett и Jacob Cohen с 25 по 27 мая проводятся клиентские дни, в рамках которых на весь ассортимент действует скидка 25%.