Ничего не скрываем: Модный тренд с пометкой «для самых смелых»

Мода умеет удивлять, чем и занимается на протяжении своей истории. Вслед за вещами из прозрачного пластика пришли еще более шокирующие модели одежды с пометкой «для самых смелых». Ничего не скрываем: Модный тренд с пометкой «для самых смелых»Все началось с платья со шнурками с сайта Dresslily. com, которое вызвало необычайный ажиотаж

в комментариях. В описании сказано, что это экстремальный соблазнительный

вариант наряда, что в принципе понятно, ведь платье более, чем полностью состоит

из шнурков. Кстати, стоит оно всего 18 долларов. Многие пользователи связали

такую низкую цену с минимальным количеством ткани. По их словам, цена вполне разумная, ведь перед ними всего лишь половина платья. Остальных же волновали более приземленные вопросы — где нижнее белье, как в таком платье не умереть от холода и, что делать, если, надев его, вы станете похожи на колбасу

в сетке? Некоторые пользователи уверяли, что в описании ошибка, и это вовсе не платье, а нижнее белье. В любом случае, модное решение дизайнеров неплохо взбудоражило

умы потенциальных покупателей.

Оказалось, что платье не единственное в своем роде. Очень

скоро на сайте бренда Fashion Nova нашлись джинсы из шнурков. Такой фасон знаменитых брюк выглядит,

не спорим, очень смело, но говорит скорее о дефиците денима на фабрике.

Если вы думаете, что камуфляж существует для того, чтобы уменьшить вашу заметность, то самое время об этом забыть. Теперь для любителей брутального милитари создали штаны из шнурков их любимой окраски, которые скорее привлекут больше внимания, чем помогут скрыться.

Фанаты кожи и латекса тоже могут ликовать, ведь дизайнеры про них не забыли и создали самую смелую модель брюк из эко-кожи.

Непонятно, зачем было в случае с такими штанами укорачивать их до состояния шорт, ведь в них и так отлично видны ноги.

Для тех, кто не по каким-либо этическим соображением

отказывается носить джинсы и шорты, есть вариант с джинсовой юбкой. Всё те же шнурки и дефицит денима в новой интерпретации!

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