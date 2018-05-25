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Закошмарили: 5 нарядов из Instagram Виктории Дайнеко, которые мы бы стерли из мемори
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Закошмарили: 5 нарядов из Instagram Виктории Дайнеко, которые мы бы стерли из мемори 

SNCmedia.ru 20 часов назад
Фото: SNCmedia.ru
1  К этой публикации Виктория предусмотрительно отключила комментарии. Наверняка ожидала, что подписчикам не придется по вкусу ее странный наряд. Вот и мы не понимаем, как так получилось, что певица решила выйти в свет в бархатных трусах и на огромных каблуках. Или же где-то поблизости проходила go-go party и Вика просто не успела переодеться?
2  Мини-юбка с кроссовками — хороший тренд, правда, сильно устаревший. Но это еще полбеды. Футболка навыпуск и пиджак совсем из другой оперы — вот что действительно нас волнует. Причем не только нас. Вот даже кто-то из подписчиков певицы решил возмутиться в комментариях. Жаль, что его праведный гнев не разделили слепо обожающие Вику фанаты.
3  Глядя на этот снимок, в оправдание Виктории мы можем сказать только, что во всяком случае она пыталась… Даже модную поясную сумку прикупила. Правда, общую картину это не спасло: странное платье (хотя, где проходит грань между ультракоротким платьем и обычной туникой, человечеству до сих пор неизвестно) и совершенно не подходящий по стилю классический яркий пиджак вызывают у нас слезы из глаз и желание немедленно переодеть Вику.
4  Вы будете удивлены, но в таком образе Виктория появилась на съемках программы «Модный приговор». Нет, не в качестве участницы, а как звездный эксперт. Надеемся историка моды Александра Васильева не хватил удар от сочетания странной вязаной водолазки телесного цвета, лакированных сапог и платья в лучших традициях провинциальных выпускных.
5  Мы определенно не поняли, что это было, и почему на Вике стооооолько странной одежды одновременно. Причем в комментариях к фото она пишет, что теперь это ее любимый магазин. Подозреваем, что вещи из предыдущих комплектов были куплены там же. Рекомендуем записать адресок и никогда там не отовариваться.
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