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Что такое крэш?
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Что такое крэш? 

Я Покупаю 20 часов назад
Фото: Я Покупаю
Сrush переводится как «сломанный», «раздавленный». В модной индустрии словом «крэш» называют жатую синтетическую ткань. Мятый эффект достигается благодаря длительному воздействию пресса, поэтому складки и заломы не исчезают со временем и выдерживают стирки и частое использование.
Крэширование ткани стало модным в 80-х годах XX в. Но ее разновидности (жатка, кринкл) существовали и раньше. К крэшу близки гофре и плиссе. Отличие крэшированной ткани в том, что она имеет морщинки и заломы произвольной направленности и длины. А плиссе и гофре имеют четкую структуру и складки, параллельные друг другу.
И в летнем сезоне 2018 года многие дизайнеры предлагают вспомнить о складках и заломах на тканях. Плиссированные и гофрированные материалы сегодня по-прежнему актуальны. Крэш на юбках, блузах и платьях используется в коллекциях Lanvin, Sacai и Thimister.
С чем сочетать одежду в складку:
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