Похудевшая и женственная как никогда Леди Гага гуляет по Нью-Йорку в образе Одри Хепберн и Мэрилин Монро

32-летняя королева шок-нарядов Леди Гага уже не спешит эпатировать окружающих своим внешним видом — с годами она становится все ближе к идеалам красоты в стиле ретро. Платья из мяса и БДСМ-костюмы остались в прошлом. Накануне папарацци застали Леди Гагу на прогулке в Нью-Йорке в образе, позаимствованном у легенд экрана: Одри Хэпберн и Мэрилин Монро . Платье-миди с пышной юбкой, очки вразлет, высокая прическа и нежно-розовая помада — в этом look Леди Гага смотрится женственной как никогда! Свой Instagram Леди Гага не обновляла уже пару недель, однако и там последний аутфит вдохновлен кинодивами 1950-х. А как тебе подчеркнуто женственный стиль Леди Гаги? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, East News / ZapatA/MEGA