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Похудевшая и женственная как никогда Леди Гага гуляет по Нью-Йорку в образе Одри Хепберн и Мэрилин Монро
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Похудевшая и женственная как никогда Леди Гага гуляет по Нью-Йорку в образе Одри Хепберн и Мэрилин Монро 

WMJ.ru 20 часов назад
Фото: WMJ.ru
32-летняя королева шок-нарядов Леди Гага уже не спешит эпатировать окружающих своим внешним видом — с годами она становится все ближе к идеалам красоты в стиле ретро.
Платья из мяса и БДСМ-костюмы остались в прошлом. Накануне папарацци застали Леди Гагу на прогулке в Нью-Йорке в образе, позаимствованном у легенд экрана: Одри Хэпберн и Мэрилин Монро. Платье-миди с пышной юбкой, очки вразлет, высокая прическа и нежно-розовая помада — в этом look Леди Гага смотрится женственной как никогда!
Свой Instagram Леди Гага не обновляла уже пару недель, однако и там последний аутфит вдохновлен кинодивами 1950-х.
А как тебе подчеркнуто женственный стиль Леди Гаги?
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Фото:Instagram, East News / ZapatA/MEGA
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