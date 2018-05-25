Ещё
Платье Dolce&Gabbana, многоэтажный торт, звездные гости. Как Алла Вербер отметила свой юбилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Платье Dolce&Gabbana, многоэтажный торт, звездные гости. Как Алла Вербер отметила свой юбилей 

Собака 19 часов назад
Фото: Собака
Алла Константиновна встречала гостей в роскошном черном платье, расшитом золотыми цветами, которое специально для именинницы изготовил дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана. На празднике гуляла вся светская Москва от Ксении Собчак до Тины Канделаки, от Андрея Малахова до Иосифа Кобзона, от Эвелины Хромченко до Мирославы Дума, от Александра Васильева до семьи Юдашкиных.
Организацию праздника взяли на себя Яна Рудковская и Лидия Симонова, а за музыкальную программу отвечали Филипп Киркоров, Любовь Успенская и «SOPRANO Турецкого». Когда зазвучал хит «Цвет настроения синий» все пустились в пляс.
Хэштег вечеринки #verberdolcevita и фотографии, которые гости выложили, дают представление о размахе веселой вечеринки.
От души присоединяемся к поздравлениям!
Собака: последние новости
Зрелые модели снялись в бодипозитивной рекламе Проливной дождь, конюшня и мексиканские наездницы на показе новой коллекции Christian Dior Вечеринка Customize Bar в ДЛТ
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь17
Как уродует пластическая хирургия8
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться114
Звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи7
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты6
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение