Платье Dolce&Gabbana, многоэтажный торт, звездные гости. Как Алла Вербер отметила свой юбилей

Хэштег вечеринки #verberdolcevita и фотографии, которые гости выложили, дают представление о размахе веселой вечеринки.

От души присоединяемся к поздравлениям!