Как изменился стиль Селены Гомес? Собрали лучшие выходы 

Когда Селена (25) встречалась с The Weeknd (28), в ее гардеробе было много сексуальных платьев, и она почти всегда ходила на каблуках. Потом был Бибер и мешковатые толстовки с легинсами, а после расставания с Джастином (24) Гомес стала более «расслабленной». Сейчас она носит цветочные платья с вязаными кардиганами, черные лоферы с белыми носками и мюли на небольшом каблуке. А еще ее кое-что объединяет с Беллой Хадид (21) — они обе обожают стиль 90-х: обувь на массивной подошве, серьги-кольца и заколки в волосах. В общем, собрали самые классные выходы Гомес за последнее время.
Эпоха The Weeknd
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Камбэк к Биберу
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Сильная. Независимая. Одна
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-izmenilsya-stil-seleny-gomes-sobrali-luchshie-vyhody/