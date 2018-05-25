Держит марку! 52-летняя Синди Кроуфорд показала девичью грудь и бесконечные ноги на fashion-съемках

Папарацци застали 52-летнюю супермодель Синди Кроуфорд на очередной фотосессии, где красотка меняла одно роскошное платье за другим.

Одно из платьев Dolce&Gabbana с декольте до талии обнажило аккуратную, практически девичью грудь звезды, а другие демонстрировали ее бесконечные стройные ноги. Несмотря на стремительно развивающуюся карьеру дочери Кайи Гербер, Синди не торопится сдавать свои позиции и продолжает быть одной из самых известных и дорогих моделей мира.

На пляжном песке Синди выглядит, как на красной дорожке крупной премьеры. Впрочем, это свойство остается при модели, даже когда она переодевается из платьев в джинсы:

А какой тебе больше нравится Синди Кроуфорд — в вечерних платьях или казуальных джинсах?

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Фото:Instagram, East News / APEX / MEGA