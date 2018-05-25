5 правил для фактурных девушек

Правило №1 Мешковатая одежда не для вас. Это только кажется, что бесформенный балахон скрывает недостатки фигуры, он лишь придаст вам лишний объем. Оверсайз показан лишь хрупким барышням. Подчеркните талию поясом, а грудь — глубоким декольте. Делайте акцент на ваших «сильных сторонах».

Правило №2 Покупайте джинсы со средней посадкой и нормальной длины. Моделей с низкой талией лучше избегать. А вот небольшое количество эластана в составе ткани сделает ваши ноги более стройными.

Правило №3 Не забывайте про аксессуары. Откажитесь от микро клатчей, но и не заводите баулы. Сумка должна быть среднего размера.

Правило №4 Тщательно примеряйте одежду перед покупкой — она должна идеально сидеть. Покупая в Интернете, вы сильно рискуете, как и во время распродаж, когда остается бросовый товар. Пусть лучше вещь будет одна, но качественная.

Правило №5 Скрыть недостатки фигуры поможет правильно подобранное белье, утягивающее или корректирующее. А вот кружево, наоборот, может некрасиво выпирать сквозь платье и портить весь вид.