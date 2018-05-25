Модных богинь Инстаграма пародирует скелет

Однажды на Хэллоуин одна американская компания принесла в офис скелет для создания настоящей атмосферы. Сотрудники дружно решили, что скелет — девушка и дали ей имя Скелли (Skellie). После праздника менеджер Дана Херлихей создала для Скелли страничку в Instagram, куда стала выкладывать фотоотчёты о приключении этой необычной девицы.

Оказалось, что Скелли ведёт довольно гламурный образ жизни, любит модную одежду, шопинг, смузи, вечеринки, селфи, вкусную еду и все остальные атрибуты красивой жизни. В общем ведёт типично девчачий образ жизни. В снимках скелета Скелли почти каждая девушка непременно узнает себя, а парни — своих подруг. В общем смотрите сами!