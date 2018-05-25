Кольца-признания: новая коллекция ювелирного бренда U

Российский ювелирный бренд, созданный выпускницей строгановки Кристиной Рубиной, производит украшения со смыслом. Традиционно все, что создают в U имеет особый дизайн: цифры и символы года рождения, а также стихии и планеты выгравированы прямо на изделиях. По словам создательницы бренда, главная идея — в умелом симбиозе материального и духовного, что и заключено во всех сериях ювелирной марки. Новая моно-коллекция не случайно называется Emotional Rescue. Эта линия украшений — про настоящие эмоции, про любовь и нежность: пять колец из желтого золота и серебра являются не просто историей про любовь, но также про стиль и идеальный минимализм. Названия новых моделей — Love U​— ​Forever U​— ​Special U​— ​Mad about U​— ​Infinity U — вдохновлены идеей близости людей. Вариантов дизайна несколько — наррмер, изделия можно изготовить на заказ в желтом золоте 750 пробы с бриллиантами. Ждать осталось недолго — продажи стартуют уже в июне.