Ещё
Кольца-признания: новая коллекция ювелирного бренда U
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кольца-признания: новая коллекция ювелирного бренда U 

Harper’s Bazaar 17 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Российский ювелирный бренд, созданный выпускницей строгановки Кристиной Рубиной, производит украшения со смыслом. Традиционно все, что создают в U имеет особый дизайн: цифры и символы года рождения, а также стихии и планеты выгравированы прямо на изделиях. По словам создательницы бренда, главная идея — в умелом симбиозе материального и духовного, что и заключено во всех сериях ювелирной марки. Новая моно-коллекция не случайно называется Emotional Rescue. Эта линия украшений — про настоящие эмоции, про любовь и нежность: пять колец из желтого золота и серебра являются не просто историей про любовь, но также про стиль и идеальный минимализм. Названия новых моделей — Love U​— ​Forever U​— ​Special U​— ​Mad about U​— ​Infinity U — вдохновлены идеей близости людей. Вариантов дизайна несколько — наррмер, изделия можно изготовить на заказ в желтом золоте 750 пробы с бриллиантами. Ждать осталось недолго — продажи стартуют уже в июне.
Harper’s Bazaar: последние новости
10 вещей изумрудного цвета, как у Виктории Бекхэм Мексиканские всадницы, много тюля и жакет Bar в новой круизной коллекции Christian Dior Бери, пока горячо: обувь и аксессуары в трендах лета
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь16
Как уродует пластическая хирургия8
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться114
Звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи7
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты6
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение