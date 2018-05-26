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Dior resort 2019: наездницы и искусственный дождь
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Dior resort 2019: наездницы и искусственный дождь 

FashionTime 56 минут назад
Фото: FashionTime
Креативный директор модного Дома Dior Мария Грация Кьюри после волны негодования модников решила реабелитироваться во что бы то ни стало. Уже в осенне-зимней коллекции 2018 дизайнер порадовала возвращением легендарной сумки-седла, заставив даже самых прозорливых модниц одобряюще улыбаться. Сегодня, 25 мая, в Париже прошел показ круизной коллекции французского бренда. Мария Грация и в этот раз постаралась, сделав не только отменную коллекцию, но и настоящее шоу. На импровизированный подиум модели одна за другой выходили в образах смелых наездниц — в жокейских шляпах и пиджаках. Девушки вышагивали не только под аккомпанимент музыки, но и под шум дождя, а точнее целого ливня, устроенного организаторами аккурат над головами моделей. Гостям перед показом учтиво раздали зонтики, чтобы защитить от случайных брызг. Помимо желания скупить абсолютно все, стоит отметить, что в коллекции все-таки были промахи, например, легинсы и несколько платьев, которые мы уже видели в прошлых коллекциях. Тем не менее — это лучшее, что Мария Грация Кьюри делала на своем веку в знаменитом модном Доме.
Dior DiorDior Dior Dior
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