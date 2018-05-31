Пэрис Джексон ушла с круизного шоу Dior

Пэрис Джексон внезапно ушла в середине показа круизной коллекции Dior, который проходил 28 мая на Лазурном берегу.

20-летняя дочь Майкла Джексона была вне себя из-за лошадей, которые были частью шоу франузского модного Дома. Пэрис встала и спокойно покинула территорию, где проходил показ. Чуть позже девушка высказалась в Твиттере, что она не одобряет подобных представлений — ей слишком жаль лошадей.

Во время показа было устроено настоящее конное шоу — наездницы под ливнем показывали свое мастерство. Но Пэрис это не показалось достойным.

Пэрис Конное шоу Dior Dior resort 2019