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Пэрис Джексон ушла с круизного шоу Dior
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Пэрис Джексон ушла с круизного шоу Dior 

FashionTime 4 часа назад
Фото: FashionTime
Пэрис Джексон внезапно ушла в середине показа круизной коллекции Dior, который проходил 28 мая на Лазурном берегу.
20-летняя дочь Майкла Джексона была вне себя из-за лошадей, которые были частью шоу франузского модного Дома. Пэрис встала и спокойно покинула территорию, где проходил показ. Чуть позже девушка высказалась в Твиттере, что она не одобряет подобных представлений — ей слишком жаль лошадей.
Во время показа было устроено настоящее конное шоу — наездницы под ливнем показывали свое мастерство. Но Пэрис это не показалось достойным.
Пэрис Конное шоу Dior Dior resort 2019
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