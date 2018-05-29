Пэрис Джексон ушла с показа Dior. Почему все недовольны?

Кажется, с миром моды у Пэрис Джексон (20) теперь будут не очень хорошие отношения.

Недавно в Париже состоялся показ круизной коллекции Dior. Мероприятие проходило под дождем в замке Domaine de Chantilly. Еще большее неудобство, чем непогода, гостям принесло ожидание: шоу началось почти на час позже.

все слайды

Вот и Пэрис, похоже, многое не понравилось, ведь она ушла в первые же минуты показа. Правда, почему именно, не ясно до сих пор. Вот, что написали о поступке Джексон в издании New York Times: «В конце концов, единственным неприятным моментом шоу стал резкий уход Пэрис Джексон, которая скакала в лужах босиком для фотографов перед шоу, но ушла в ярости, когда первая модель вышла на подиум».

Видимо, Пэрис все же придется объясниться.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/peris-dzhekson-ushla-s-pokaza-dior-pochemu-vse-nedovolny/