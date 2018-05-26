Танцующие под дождем! Женственный сафари, этно-мотивы и корсеты из кожи на круизном шоу Christian Dior

Мария Грация Кьюри представила круизную коллекцию Дома Christian Dior. А мы узнали, что традиционные жакеты-бар, летящие юбки и широкополые шляпы отлично выглядят даже под проливным дождем.

Модная публика, которая специально съехалась в один из пригородов Парижа, чтобы насладиться круизным показом Doir, никак не ожидала, что даже больим зонтам не удасться спасти их от сильного ливня. Впрочем, моделям на подиуме дождь, кажется, был совсем нипочем.

Девушки, облаченные в кожаные жакеты, в костюмы в стиле сафари и даже в тонкие тюлевые платья выглядели лишь краше. Дождь им к лицу, как и наряды от Dior.

Мария Гация Кьюри сохранила в круизной коллекции 2019 некоторые черты из весенне-летней и коллекции осень-зима 2018-2019. Так мы вновь видим печворк, этнические узоры и широкополые шляпы. Традиционные для ДОма приглушенные оттенки разбавило чркое платье цвета фуксии, а мягкие формы и летящие ткани — кожаные ремни-корсеты, галстуки и пиджаки будто бы с мужского плеча.

Кьюри больше не нужны футболки с лозунгами, чтобы заявлять о силе женщины. Теперь на это работают детали.

В круиной коллекции стало меньше денима, чем обычно. Зато больше кружева и плотного габардина и сукна.

Образ девушки-денди — не находка Кьюри, но, определенно, фишка. Все ее коллекции для французского дома — обращение к миллениалам и поколению X. Она предлагает носить новое сафари с прозрачными платьями, создает сумки-"авоськи", а у вместо брюк у костюмов появлются шорты. И при всем при этом, дизайнер мастерски сохраняет ДНК Дома Dior, ДНК женственности, красоты и сексуальности.

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Фото: Vogue.com