Компания Disney и бренд Viva Vox выпустили коллекцию одежды в стиле «Звездных войнов»

Легендарные персонажи «звездной» саги стали главными героями коллекции российского дизайнера Олега Овсиева. Вещи изготовлены из смесовых тканей, джинсы и хлопкового трикотажа. В этот раз коллекция рассчитана не только на девушек, но и на мужчин.

«Образы легендарной саги Звёздные Войны уже много лет вдохновляют дизайнеров по всему миру. Джедаи, штурмовики и космические корабли стали частью глобальной индустрии моды. Новая коллекция Viva Vox получилась очень яркой и дерзкой, отражая дух времени и подчеркивая культовость знаменитых персонажей — говорит генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан . — Мы очень рады нашему многолетнему сотрудничеству и готовы к новым совместным открытиям».

Коллекция доступна в продаже с 4 июня на сайте shop.vivavox.ru. Цены на одежду будут колебаться от 6 000 рублей за футболку до 50 000 рублей за платье.