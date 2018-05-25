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Компания Disney и бренд Viva Vox выпустили коллекцию одежды в стиле «Звездных войнов»
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Компания Disney и бренд Viva Vox выпустили коллекцию одежды в стиле «Звездных войнов» 

Teleprogramma.pro 16 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Легендарные персонажи «звездной» саги стали главными героями коллекции российского дизайнера Олега Овсиева. Вещи изготовлены из смесовых тканей, джинсы и хлопкового трикотажа. В этот раз коллекция рассчитана не только на девушек, но и на мужчин.
«Образы легендарной саги Звёздные Войны уже много лет вдохновляют дизайнеров по всему миру. Джедаи, штурмовики и космические корабли стали частью глобальной индустрии моды. Новая коллекция Viva Vox получилась очень яркой и дерзкой, отражая дух времени и подчеркивая культовость знаменитых персонажей — говорит генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан. — Мы очень рады нашему многолетнему сотрудничеству и готовы к новым совместным открытиям».
Коллекция доступна в продаже с 4 июня на сайте shop.vivavox.ru. Цены на одежду будут колебаться от 6 000 рублей за футболку до 50 000 рублей за платье.
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