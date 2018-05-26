Обзор самых модных рубашек 2018 года

Составляя свой базовый гардероб, каждая представительница прекрасного пола обязательно должна включить в него хотя бы одну рубашку. Ведь она смотрится стильно не только в деловой сфере, но и в повседневности. Если научиться сочетать ее с другими предметами гардероба, в ней можно посещать и торжества.

А какие же женские рубашки популярны в 2018 году, что предлагают самые известные кутюрье? С модными тенденциями предстоящего летнего сезона можно ознакомиться на фото.

Благодаря стараниям дизайнеров рубашки стали более женственными и утонченными. Радуют глаз и новые расцветки, которые играют яркими живыми красками, а контуры стали лаконичнее.

yandex_ad_1 В этом году женские рубашки представлены широким многообразием как фасонов, так и стилей. Практически все показы известных дизайнеров проходят с демонстрацией этого предмета гардероба. Причем на подиуме встречаются не только стильные деловые модели, но и рубашки для ежедневной носки.

Рубашка — вещь многофункциональная. Ее фасон может придать обладательнице строгости и элегантности, а может и, наоборот, сделать образ романтичным и игривым.

Модные женские рубашки 2018: лучшие модели и идеи

В 2018 году женские рубашки во многих коллекциях представлены из богатых струящихся тканей — атласа и шелка. А также очень популярны модели из трикотажа, гипюра и кружева.

Трендом 2018 года станут рубашки из денима. Их фасоны представлены как в укороченных вариантах, так и удлиненных.

На дамах с тонкой талией прекрасно будут смотреться модели с пояском или ремешком, которые подчеркнут линию талии.

Женские рубашки oversize 2018

Многие женщины предпочитают одеваться в облегающие наряды, подчеркивая тем самым силуэт в форме «песочные часы», а к одежде оверсайз относятся настороженно. Но в 2018 году дизайнеры продемонстрировали эффектные массивные женские вещи, больше напоминающие мужской стиль.

Можно сказать, что в моду вернулся стиль восьмидесятых годов, в 2018 году это настоящий хит. Поэтому и рубашки объемных фасонов будут всегда уместны.

Рубашки с длинными рукавами

В коллекциях дизайнеров уже который сезон демонстрируются разнообразные манжеты и оборки, а также супер длинные рукава. И 2018 год не стал исключением. Фасоны приобрели свободный крой, что подчеркивает сдержанность и щепетильность представительниц прекрасного пола.

Посмотрим фото востребованных женских рубашек в 2018 году. Сегодня кутюрье предлагают модные тенденции как для молодых девушек, так и для женщин в возрасте.

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Женские рубашки из денима 2018

В этом сезоне стоит приобрести хотя бы одну джинсовую рубашку, ведь они не только очень удобны, но и практичны. А богатый выбор моделей и расцветок предоставит возможность подобрать самую выигрышную модель для ежедневной носки.

yandex_ad_2 Что касается отделки рубашек, то в этом году популярны края без обработки и рваная кайма. Самые стильные рубашки исполнены с вышивкой, плетеным поясом, объемными карманами, а воротник стал настоящим произведением искусства.

Цветовые решения в этом сезоне очень богаты. Актуальным будет не только привычный голубой деним, но и все пастельные оттенки, а также яркие цветовые решения с насыщенным тонами. Стильно и уникально выглядят рубашки с плавным переходом цветов — вареный метод.

Трендом 2018 года считается и джинсовая рубашка в черном цвете. Она способна сгладить несовершенства фигуры и скрыть лишний объем.

Модные клетчатые рубашки 2018

Когда-то клетчатая расцветка считалась мужской, однако, сейчас она завоевала огромную популярность среди женской одежды. В повседневной жизни клетчатая рубашка незаменима и всегда смотрится стильно.

Однако, одевая такую вещь, необходимо учесть, что она сочетается не со всеми предметами гардероба.

Самым лучшим вариантом расцветки является «шотландка», то есть комбинация черно-белых полосок на красном фоне. Такая рубашка более универсальна в комбинировании.

Также перед приобретением клетчатой рубашки необходимо тщательно подбирать размер клеточек. Для дам с пышными формами подойдет крупная клетка, которая не будет привлекать внимание к лишнему весу обладательницы.

А вот низкорослым и стройным дамам необходима мелкая клетка, чтобы подчеркнуть фигуру, а не расплыться в крупном рисунке.

Прозрачные женские рубашки 2018

Полупрозрачные рубашки в 2018 году находятся на пике популярности. Они привносят в общий образ ноты провокации без излишней вульгарности. Девушки в легких рубашках из хлопка и шелка смотрятся довольно романтично и завораживающе.

Прозрачные рубашки в 2018 году просто пестрят своим огромным разнообразием цветовых решений. При выборе следует учитывать, что темные тона скрывают недостатки контуров тела, а светлые — подчеркнут нежность и хрупкость образа, создавая тем самым воздушный силуэт.

Однако экспериментировать с цветами в 2018 году не стоит, так как в тренде сама ткань, ее фактура. Самым лучшим вариантом будет однотонная рубашка с небольшими декоративными элементами. Это может быть акцент на нежных пуговицах или плоских карманах.