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Серебряные босоножки, красные лодочки, кеды и не только: выбираем нескучную обувь для свадьбы
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Серебряные босоножки, красные лодочки, кеды и не только: выбираем нескучную обувь для свадьбы 

WMJ.ru 15 часов назад
Фото: WMJ.ru
Классические белые лодочки уже давно стали моветоном свадебной моды. Чем их заменить, подскажет подборка нескучной обуви для невест от WMJ.ru.
Модницы-экстремалки, которые собрались под венец этим летом, не готовы отказываться от комфорта ни на секунду, поэтому выбирают экстрамодные кеды, усыпанные глиттером. Получается такой праздничный вариант будничной обуви. Сочетаются, конечно, такие кеды только с платьями в пол (да-да, когда их не видно) или же, наоборот, с нарочито китчевыми платьями в стиле «рок-стар».
Если ты не готова к таким радикальным, но дико удобным мерам, как кеды и кроссовки, следующая ступень комфорта начинается с туфлей и босоножек с каблуком kitten-heels, а заканчивается балетками. Выбор сегодня огромен. Нам больше по душе яркие сатиновые модели, украшенные блестящими пряжками. Такие модели обуви будут очень аккуратно выглядывать из-под белого платья или же станут крутым акцентом для невест, которые предпочли миди-длину юбок. Выбирай туфли глубокого алого и малинового оттенков или цвета фуксии. Нежно-розовые же лучше оставить маленьким подружкам невесты, если, конечно, розовый не сочетается с золотом, а сами туфли не усыпаны глиттером.
А если ты из тех, кто любит классику и не готов отказываться от белого цвета обуви, смени фасон и выйди замуж в мюлях или модных туфлях с ремешком на пятке. Педикюр, конечно, в таком случае должен быть идеальным, но оно того стоит. Главное — от алтаря не сбежать, иначе туфельки потеряешь. Или же просто надень серебро вместо белого. Серебряные босоножки или туфли будут более чем уместны в сочетании с любым нарядом. Они смотрятся аккуратно и празднично, а еще, что весьма важно, очень актуально и вовсе не скучно.
Листай галерею и выбирай свою пару!
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Текст: Диана Гербер
Фото: пресс-служба
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