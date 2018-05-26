5 модных сумок, которые удобно брать в полет

Мы собрали сумки, которые отлично подойдут в качестве дополнения к чемодану (или заменят его вовсе).

Удлиненная tote bag Сюда влезут самые дорогие вещи или просто всё, что вы хотите держать под рукой. И конечно же, такую сумку удобно таскать в самолете, никого не задевая по пути.

Karl Lagerfeld

Рюкзак

Вместительный рюкзак на раз-два разгрузит ваш чемодан и в перспективе поможет избежать перевеса. Последнее особенно актуально для тех, кто ездит в путешествия ради опустошения заморских витрин (и кошелька).

Lipault

Tote bag с ремешком

Пожалуй, главное достоинство этой сумки в том, что она носится через плечо. Вы ведь помните, как часто в аэропорту не хватает хотя бы одной свободная от вещей руки.

Etro (Farfetch.com)

Маленькая дорожная

Сумка, идеальная для ручной клади, будет кстати, если вы не привыкли брать в полет много вещей. Она достаточно миниатюрная, чтобы уместиться под сиденьем соседа, а значит, выудить ее можно в любой момент и без лишних телодвижений.

Gucci (Farfetch.com)

Средняя дорожная

Если вы не привыкли делить вещи на багаж и ручную кладь (и не собираетесь скупить весь ассортимент миланских распродаж), идеальный выход — сумка миди. В нее влезет всё, что может понадобиться вам во время вылазки, и тащить такую будет не тяжело.

Samsonite