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5 модных сумок, которые удобно брать в полет
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5 модных сумок, которые удобно брать в полет 

Журнал ОК! 14 часов назад
Мы собрали сумки, которые отлично подойдут в качестве дополнения к чемодану (или заменят его вовсе).
Удлиненная tote bag  Сюда влезут самые дорогие вещи или просто всё, что вы хотите держать под рукой. И конечно же, такую сумку удобно таскать в самолете, никого не задевая по пути.
Karl Lagerfeld
Рюкзак
Вместительный рюкзак на раз-два разгрузит ваш чемодан и в перспективе поможет избежать перевеса. Последнее особенно актуально для тех, кто ездит в путешествия ради опустошения заморских витрин (и кошелька).
Lipault
Tote bag с ремешком
Пожалуй, главное достоинство этой сумки в том, что она носится через плечо. Вы ведь помните, как часто в аэропорту не хватает хотя бы одной свободная от вещей руки.
Etro (Farfetch.com)
Маленькая дорожная
Сумка, идеальная для ручной клади, будет кстати, если вы не привыкли брать в полет много вещей. Она достаточно миниатюрная, чтобы уместиться под сиденьем соседа, а значит, выудить ее можно в любой момент и без лишних телодвижений.
Gucci (Farfetch.com)
Средняя дорожная
Если вы не привыкли делить вещи на багаж и ручную кладь (и не собираетесь скупить весь ассортимент миланских распродаж), идеальный выход — сумка миди. В нее влезет всё, что может понадобиться вам во время вылазки, и тащить такую будет не тяжело.
Samsonite
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