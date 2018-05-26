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Легко узнать: Гагарина гуляет в джинсовке со своим портретом
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Легко узнать: Гагарина гуляет в джинсовке со своим портретом 

WDay.ru 4 часа назад
Фото: WDay.ru
Звезда показала, как правильно носить модную вещь.
В последнее время российские звезды совсем не боятся выходить в народ — совсем недавно Тимати проехал в метро, а теперь Полина Гагарина разъезжает на велосипеде по самому центру Москвы. И сказать, что певица пытается максимально спрятаться, совсем нельзя. Даже наоборот, на спине джинсовки красуется ее портрет с подписью «Королева драмы», так что не узнать звезду просто невозможно!
В комментариях к посту поклонники буквально набросились на Полину Гагарину. К счастью, совсем не с критикой, а наоборот.
Больше фото — по стрелке
«Мне срочно нужна такая! Где купить?», «Боже, было бы очень здорово, если бы вы продавали такой мерч, я бы купил девушке», «Полина, срочно открывайте магазин, джинсовки раскупят сразу же».
Певица также продемонстрировала, как правильно носить модные джинсовки. Сейчас в тренде вещи оверсайз. И сочетать грубые на первый взгляд джинсовки с романтическими и летящими платьями, как сделала Полина Гагарина, очень правильно. Все-таки не зря певица считается одной из самых стильных звезд России.
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