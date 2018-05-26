«Вы достойны лучшего»: Викторию Дайнеко просят научиться основам стиля

Говорят, что о вкусах не спорят, но только не тогда, когда это касается какой-нибудь популярной личности: публика готова наброситься на плохо одетого представителя мира селебрити, только дай повод. Вот и Виктория Дайнеко вновь спровоцировала интернет-пользователей на бурную критику.

В очередной раз Виктория Дайнеко продемонстрировала свой необычный вкус. Это заметили подписчики её микроблога, увидев платье певицы, и тут же принялись нелестно высказываться в комментариях под снимком. По словам интернет-пользователей, Виктория будто получает удовольствие от нападок в сети, а такие наряды использует в качестве наживки. Фолловеры отметили, что за длительный период пребывания в интернете артистка уже давно поняла реакцию народа, поэтому, публикуя подобные фото, заранее знает, что ее ждет. Многие даже не хотят поддаваться на эти провокации и просто проходят мимо.

Поклонники попросили звезду задуматься о своем стиле и начать упорно над ним работать, а лучше обратиться к опытному стилисту, который обучит её хотя бы основам. По признанию комментирующих, образ артиста — это основополагающая его успешной карьеры и народной любви. «Боже, это платье вас полнит и старит» «Ужасно смотрится, прекратите уже так одеваться» «Вика, ну вы же явно достойны лучшего!» «Виктория, вы что бабулька? Платье старческое!» «Жесть, конечно, Вика… вы серьезно это носите?»

А недавно Дайнеко без стеснения опубликовала снимок, ошарашивший весь интернет. Артистка предстала на мероприятии в юбке, полностью открывшей её ноги с синяками. Обитатели рунета сочли такой выход дурным тоном и попросили женщину больше никогда не показывать свои колени.