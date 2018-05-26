«Для Мальвины уже старовата»: атласный бант безнадежно испортил образ Жасмин 

Популярная эстрадная певица Жасмин известна не только своим вокальным талантом, но и безусловным чувством стиля, которому могли бы позавидовать многие ее коллеги по сцене. Впрочем, даже такой иконе моды порой случается ошибаться с выбором.
На днях в столице состоялась 10-я торжественная церемония вручения премии журнала Moda Topical, проходившая под руководством Оксаны Федоровой. Гости торжества собрались на палубе элитного ресторана на воде, чтобы весело провести закрытое светское мероприятие.
Не смогла пропустить светскую вечеринку и знаменитая певица Жасмин. Артистка появилась на празднике в облегающем миди-платье с глубокой линией декольте и белым цветочным принтом. Рукава-фонарики придали элегантному образу восточной красавицы немного легкости, преобразив его из строго туалета в изящный наряд для по-летнему теплого вечера.
Белые закрытые туфли и черная сумка-клатч стали выгодным дополнением звездного стиля. А вот атласный бант в волосах Жасмин, отвлекающий слишком много внимания на себя, стал, судя по всему, лишней деталью ее гардероба.
«Такая красивая, но этот бант все портит» «Ей сколько лет? Пять? Что за бант и к чему он?» «Для Мальвины уже старовата. Еще б косички себе заплела» «Все нравится! Кроме ленты в волосах. Слишком дешево выглядит для Жасмин» «Платья отпад! А бант у меня с домохозяйками ассоциируется», — писали в сети интернет-пользователи. Но несмотря на легкую критику со стороны фанатов, Жасмин по-прежнему является одной из самых стильных женщин в российском шоу-бизнесе. На нее смотрят с восхищением, на нее стараются равняться, ей подражают. Недавно певица покорила сердца интернет-модников ярким красным платьем, украшенным перьями, делающими ее похожей на сказочную жар-птицу.