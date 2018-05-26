«Для Мальвины уже старовата»: атласный бант безнадежно испортил образ Жасмин

Популярная эстрадная певица Жасмин известна не только своим вокальным талантом, но и безусловным чувством стиля, которому могли бы позавидовать многие ее коллеги по сцене. Впрочем, даже такой иконе моды порой случается ошибаться с выбором.

На днях в столице состоялась 10-я торжественная церемония вручения премии журнала Moda Topical, проходившая под руководством Оксаны Федоровой . Гости торжества собрались на палубе элитного ресторана на воде, чтобы весело провести закрытое светское мероприятие.

Не смогла пропустить светскую вечеринку и знаменитая певица Жасмин. Артистка появилась на празднике в облегающем миди-платье с глубокой линией декольте и белым цветочным принтом. Рукава-фонарики придали элегантному образу восточной красавицы немного легкости, преобразив его из строго туалета в изящный наряд для по-летнему теплого вечера.

Белые закрытые туфли и черная сумка-клатч стали выгодным дополнением звездного стиля. А вот атласный бант в волосах Жасмин, отвлекающий слишком много внимания на себя, стал, судя по всему, лишней деталью ее гардероба.

«Такая красивая, но этот бант все портит» «Ей сколько лет? Пять? Что за бант и к чему он?» «Для Мальвины уже старовата. Еще б косички себе заплела» «Все нравится! Кроме ленты в волосах. Слишком дешево выглядит для Жасмин» «Платья отпад! А бант у меня с домохозяйками ассоциируется», — писали в сети интернет-пользователи. Но несмотря на легкую критику со стороны фанатов, Жасмин по-прежнему является одной из самых стильных женщин в российском шоу-бизнесе. На нее смотрят с восхищением, на нее стараются равняться, ей подражают. Недавно певица покорила сердца интернет-модников ярким красным платьем, украшенным перьями, делающими ее похожей на сказочную жар-птицу.